Kreis Segeberg/Nahe

"Die Kommunalpolitische Vereinigung im Kreis Segeberg steht für bunte, tolerante und weltoffene Städte und Gemeinden", sagt Uwe Voss. Er ist Kreisvorsitzender der KPV, die im Kreis Segeberg 400 CDU-Kommunalpolitiker und kommunalpolitisch Interessierte vertritt. Seit gut einem Jahr erhält der in Nahe wohnende Christdemokrat Uwe Voss anonyme Schreiben mit handschriftlichen Ausführungen und kommentierten Zeitungsartikeln, die sich gegen Flüchtlinge, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Bundes- und Landespolitik und gegen allerhand andere Personen des öffentlichen Lebens richten. Die Schreiben werden Voss in den Briefkasten aber auch hinter die Scheibenwischer seines Autos gelegt. Gesehen wurden der oder die Unbekannte nie.

Unverständnis für das Verhalten von Gemeindevertretern

Uwe Voss bezieht klar Stellung gegen rechte Parolen. Mehrere Gemeindevertreter in Nahe hatten in der jüngsten Sitzung gerade das nicht getan. Die SPD-Fraktion hatte eine Resolution der Bürgerinitiative " Nahe ist bunt" auf die Tagesordnung gebracht. Nachdem in Nahe an diversen Stellen im Ort Aufkleber mit rechten Sprüchen aufgetaucht waren, gründete sich eine Initiative, die das Gebaren von Rechtsradikalen nicht einfach so hinnehmen will. Sie verfasste eine Resolution mit dem Text: " Nahe ist weltoffen. Nahe ist tolerant. Nahe ist solidarisch. Wir sind gegen Einschüchterung und Ausgrenzung. Gemeinsam wollen wir dafür Sorge tragen, dass Nahe auch weiterhin für Toleranz, Integration, Inklusion und ein angstfreies Gemeindeleben steht."

Anzeige

Von den zwölf anwesenden Naher Gemeindevertretern waren lediglich die SPD-Fraktion mit drei Stimmen sowie der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Manfred Hoffmann dafür. Ein CDU-Mitglied stimmte dagegen, die anderen sowie alle Mitglieder der Wählergemeinschaft enthielten sich. "Man muss nicht links stehen, um menschlich zu sein", macht Voss sich Luft.

Weitere KN+ Artikel

Neo-Nazis sorgen in den Dörfern für Unruhe

Das Abstimmungsverhalten seiner CDU-Freunde in Nahe ist Uwe Voss - ebenso wie vielen Bürgern - ein Rätsel. "Vielleicht war es ein Reflex, weil der Antrag für die Resolution von der SPD kam", vermutet Voss. "Es wäre ein Mal Handheben gewesen, mehr nicht." Er hätte, wie er sagt, auf jeden Fall für die Resolution gestimmt. Mit Sorge beobachtet der Christdemokrat, dass Neo-Nazis in den Dörfern Unruhe stiften. "Viele haben gesagt, als es im vergangenen Jahr in Sülfeld losging: Das ist deren Problem", meint Voss. Aber das sei beileibe nicht das alleinige Problem von Sülfeld. Das würden ja die Aufkleber-Aktionen in Nahe zeigen. In Sülfeld hatten dort lebende Neo-Nazis ihr rechtes Gedankengut verbreitet.

Die Rechten würden sich "krakenartig ausbreiten", man müsse klar Stellung gegen das rechte Gedankengut und die braune Hetze beziehen. Das hätte Uwe Voss sich auch von seinen Parteifreunden in der Gemeindevertretung Nahe gewünscht.

Alle anonymen Schreiben aufbewahrt

Offensiv müsse man Widerstand leisten und sich nicht wegducken. Die vielen anonymen Schreiben, die bei Uwe Voss landeten, hat er aufbewahrt. Konkret bedroht fühle er sich nicht, allerdings fühle es sich nicht gut an, wenn ein Unbekannter heimlich am Wohnhaus herumschleiche.

Voss unterstützt die Bürgerinitiative und hofft, dass sie nicht nachlassen werde. Der erste Schritt, das Entfernen der Neo-Nazi-Aufkleber, sei wichtig. "Jeder müsste eigentlich einen Kratzer in der Tasche haben", sagt der KPV-Vorsitzende.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.