"Wir sind sehr dankbar für den Bau", sagte Peter-Harry Carstensen. Er sei eine Mahnung an spätere Generationen. Der Ministerpräsident a.D. ist heute Landesbeauftragter für jüdisches Leben und war am Freitag Gast des Richtfestes an der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen, die zurzeit erweitert wird.