Kaltenkirchen

Anmeldungen sind ab jetzt möglich, die Teilnahme ist kostenlos. Verantwortlich für dieses Ausbildungsprogramm ist Freya Kurek. Die 32-jährige Politikwissenschaftlerin ist seit September 2020 Leiterin des Projekts "Erinnerung ins Land tragen" in der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen. Kurek hat in Wien und Frankfurt/Main studiert, ihre Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte und Wirkung des Nationalsozialismus, Antisemitismus und Gedenkstättenpädagogik. In den vergangenen Jahren hat sie in Frankfurt für verschiedene Bildungsträger – unter anderem für das Fritz Bauer Institut, das Historische Museum Frankfurt und die Bildungsstätte Anne Frank – gearbeitet.

Menschenrechte heute stärken

"Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart stark zu machen. Mit dem Projekt 'Erinnerung ins Land tragen' qualifizieren wir Menschen, die sich an Gedenkstätten in Schleswig-Holstein engagieren und mit jungen Menschen Geschichte vor Ort entdecken möchten", sagt Kurek.

Im Mittelpunkt der Ausbildungsreihe stehen folgende Fragen: Wie soll und wie kann an den Nationalsozialismus erinnert werden? Was haben Menschenrechte mit der Erfahrung des Holocaust zu tun und was kann man tun, um Menschenrechte heute zu stärken?

Gedenkstättenpädagogik vermittelt

An drei Wochenenden (1. und 2. Mai, 22. und 23. Mai sowie 29. und 30. Mai) werden Grundlagen der Gedenkstättenpädagogik vermittelt und Themen wie Nationalsozialismus, Zwangsarbeit und Holocaust im Kontext gegenwärtiger Fragen nach Demokratie und Menschenrechten bearbeitet.

Begleitet von Expertinnen und Experten beschäftigen sich die Teilnehmenden auch mit der Frage, was der Nationalsozialismus mit ihnen selbst zu tun hat, welche Methoden es für die historisch-politische Bildungsarbeit gibt, und was heutige Formen von Rassismus und Rechtsextremismus mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu tun haben.

Anmeldungen bis 14. April

Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat und die Möglichkeit, in den Gedenkstätten des Landes Schleswig-Holstein aktiv zu werden. Anmelden können sich alle Interessierten ab 18 Jahren, die ein Interesse am Thema mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos, Unterkunft, Verpflegung und Materialien werden gestellt. Die Anmeldefrist endet am 14. April.

Ausbildung kann auch online laufen

Die Ausbildung wird im Rahmen des Förderprogramms "Jugend erinnert" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit insgesamt 200.000 Euro unterstützt und hat eine Laufzeit von knapp zweieinhalb Jahren. Finanziell gefördert wird das Projekt zudem vonseiten des Landesbeauftragten für politische Bildung des Landes Schleswig-Holstein und von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten.

Sollte die Fortbildung aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort stattfinden können, wird sie zu den genannten Terminen digital durchgeführt. Die Fortbildung im Mai ist der Auftakt einer Reihe von Workshops und Summer Schools, weitere Veranstaltungen finden im Juli und September 2021, sowie im Mai und Juli 2022 statt.