Eine totes und halb aufgefressenes Kälbchen und eine angegriffene Kuh, die eingeschläfert werden musste: Auf einer Wiese am Waldweg in Kaltenkirchen wurde die Mutterkuhherde von Heinz Holst von einem unbekannten Tier angegriffen. Die Wolfsbetreuer haben am Montagabend DNA-Proben genommen.