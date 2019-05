Kaltenkirchen

Auch in Kaltenkirchen läuten seit einigen Jahren leise die Alarmglocken, wenn es um die Sicherstellung der medizinischen Versorgung geht. Um nicht nur zu Klagen sondern auch tätig zu werden, hat der Hauptausschuss auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Stadt Kaltenkirchen“ beschlossen. Heute Abend muss nur noch die Stadtvertretung dem Beschluss zustimmen.

50000 Euro stehe für 2019 schon im Haushalt bereit

„Die Förderrichtlinie sieht vor, Vollzeitstellen sowohl bei Selbstständigkeit als auch bei Anstellung mit 10000 Euro pauschal zu fördern. Der Bindungszeitraum wurde auf fünf Jahre festgelegt“, heißt es in der Erklärung der Beschlussvorlage. „Dieser Schritt wurde in den Gremien progressiv diskutiert und juristisch geprüft“, sagt Bürgermeister Hanno Krause: „So eine Richtlinie ist uns bisher nicht bekannt, damit nehmen wir eine besondere Stellung ein und natürlich auch Verantwortung“, so der Verwaltungschef weiter. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden dafür bereits 50000 Euro eingestellt. Drei Interessenten gebe es bereits für dieses Jahr.

Ein Hausarzt ist gestorben, ein weiterer hört bald auf

Kaltenkirchen gehört mit Norderstedt und Henstedt-Ulzburg zur Metropolregion Südwest, diese ist laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig Holstein (KVSH) mit 110,1 Prozent gerade noch gut versorgt. „Stünde die Region bei 109,9 Prozent, könnte eine neue Stelle besetzt werden“, erklärt Marco Dethlefsen, Pressesprecher der KVSH. Doch die Ärzte, vor allen die Hausärzte werden immer älter, auch in Kaltenkirchen. Gerade ist ein Hausarzt gestorben, ein weiterer will im Juni aufhören zu praktizieren. Nachfolger sind schwer zu finden. „Die meisten Praxen haben jetzt schon einen Aufnahmestopp, dann müssen auch noch die Patienten des verstorbenen Arztes aufgefangen werden. Wo sollen die denn hin?“, fragte Krause im Hauptausschuss. Für ihn ist klar: „Die Aussage der KV, dass wir überversorgt sind, kann nicht richtig sein, wenn alle anderen das nicht so empfinden.“

Schon ab 2020 könnte Unterversorgung drohen

Im Durchschnitt versorgt im Kreis Segeberg jeder Hausarzt 1671 Einwohner. In der Metropolregion Südwest sind es 1872. Im Kreis Segeberg liegt das Durchschnittsalter der Hausärzte bei 55,3 Jahren. „Auf Grund der Altersstruktur und unter der Annahme, dass nur 75 Prozent der Arztsitze nachbesetzt werden können, droht bereits ab 2020 eine drohende Unterversorgung zwischen 75 und 100 Prozent“, schreibt der Hauptausschuss in einer Beschlussvorlage im September vergangenen Jahres, in der die Stadt aufgefordert wurde, eine Richtlinie zu erarbeiten.

Die 10000-Euro-Pauschale soll nun in Anzeigen der Ärzteblätter in Hamburg und Schleswig-Holstein beworben werden.