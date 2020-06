Investor bittet um neuen Beschluss

Kaltenkirchen

Im Februar stellte die Kaltenkirchener Immobilienvermarktungsgesellschaft, Tochter der Kaltenkirchener Bank, dem Bauausschuss und der Stadtvertretung ein neues Projekt vor: Der Investor plant ein Wohngebiet im Südwesten der Stadt nahe der Autobahn A7. Dort sollen auf einem 3,4 Hektar großen Grundstück etwa 30 Doppel- und Einfamilienhäuser entstehen. "Am Wald" wird das potentielle Wohngebiet genannt.

Vom "allgemeinen" ins "reine" Wohngebiet

Nach einigen Diskussionen über das Für und Wider entschieden sich die Stadtvertreter mit 22 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für einen Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans. Zugleich entschied die Stadtvertretung, das Projekt als "reines Wohngebiet" auszuweisen. Im Gegensatz zu einem "allgemeinen Wohngebiet" müssen in einem reinen Wohngebiet unter anderem strengere Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden.

Investor: Ohne Änderung ist Projekt nicht machbar

Vor drei Wochen nun meldete sich Torsten Thormählen, Leiter der Immobilienabteilung der Kaltenkirchener Bank, mit einem Schreiben an Bürgermeister Hanno Krause und die Fraktionsvorsitzenden, in dem er darum bittet, den Beschluss noch einmal zu überdenken und das Gebiet in die ursprünglich vorgesehene Ausweisung als allgemeines Wohngebiet zu ändern (das Schreiben liegt KN-Online vor). Grund: Die Lärmgrenzwerte für ein reines Wohngebiet seien niedriger und könnten mit den geplanten Maßnahmen für das Grundstück nicht eingehalten werden, die Lärmgrenzwerte für Verkehrslärm in einem allgemeinen Wohngebiet hingegen schon.

"Ein Festhalten an der Ausweisung als reines Wohngebiet würde demnach dazu führen, dass das Projekt nicht realisiert werden kann", schreibt Thormählen. Die Weiterführung des Lärmschutzwalls wäre unverhältnismäßig teuer. Für die Grundstücke hätten sich aufgrund der Presseberichterstattung schon viele Interessenten gemeldet.

Pro-Kaki: Kein Respekt vor Stadtvertretung

"Sollen wir so lange abstimmen, bis dann unsere Beschlüsse dem Investor genehm sind?", fragt Reinhard Bundschuh, Pro-Kaki-Fraktionsvorsitzender. Er ist empört über das Schreiben: "Hier fehlt der Respekt vor der Stadtvertretung. Wir sind doch kein Abnick-Gremium." Die Stadtvertreter hätten sich bei ihrer Entscheidung durchaus etwas gedacht. Der Vorschlag das Gebiet als "reines Wohngebiet" auszuweisen, kam von der SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Bernd Schädler ist von dem Brief ebenfalls wenig begeistert: "Dadurch sind wir gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die noch nicht gereift ist", sagte er KN-Online.

"Innerhalb der Fraktion gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist ein kompliziertes Thema." Einerseits wolle die SPD mehrheitlich, dass dort gebaut werde, andererseits sei ihr aber auch der Lärmschutz für die künftigen Anwohner sehr wichtig. Fakt sei: "Dieser Brief von der Kaltenkirchener Bank darf nicht dazu führen, dass wir uns unter Druck setzten lassen", so Schädler, der betont: "Es ist ja auch erst ein Aufstellungsbeschluss, genehmigt ist das Projekt noch gar nicht."

Beteiligung der Stadt am Lärmschutz ?

Bei der ersten Vorstellung des Projektes – das Grundstück wurde vorher schon von der Kaltenkirchener Bank erworben – betonte Torsten Thormählen noch, dass er hoffe, in anderthalb bis zwei Jahren das Grundstück erschließen zu können. Er sagte damals: "Aber das ist eine politische Entscheidung, wir werden keinen Druck ausüben." Das sehen einige Politiker nach Thormählens Schreiben etwas anders. "Ich empfinde das schon als Druck. Wir werden jetzt schon beeinflusst vom Investor, obwohl noch gar nichts entschieden ist", sagt Schädler, der eine Möglichkeit der Einigung ins Auge fasst: "Eventuell kann die Stadt sich finanziell am Lärmschutz beteiligen. Davon hätten alle dort lebenden Bürger etwas."

Fraktionen müssen noch beraten

Hauke von Essen, Fraktionsvorsitzender der CDU stellt klar: "Grundsätzlich ist der Beschluss gefasst und ich finde es nicht gut, über ein und dasselbe Thema immer wieder abzustimmen, bis es genehm ist." Die Bitte des Investors sei aber legitim. "Man muss sich nur fragen, wo die Fehler gemacht wurden. Herr Thormählen saß ja auch in der Sitzung und hätte sich gleich zu Wort melden können", so von Essen. In seiner Fraktion gingen die Stimmen auseinander, "von ja, wir geben dem nach, bis zu nein, dann wird da eben nicht gebaut". Er habe jetzt wichtige Informationen zu der Thematik erhalten und wolle mit der Fraktion in Ruhe darüber diskutieren. "Einen neuen Antrag müsste dann die Verwaltung einbringen, wir werden auf jeden Fall nicht die Fürsprecher der Bank sein", so der CDU-Mann.

Bedarf an Eigenheimen ist da

Bürgermeister Hanno Krause hofft auf eine gemeinsame Lösung: "Der Antrag für ein reines Wohngebiet kam ja sehr spontan in der Sitzung, da war noch nicht klar, welche Auswirkungen das auf das Projekt haben wird." Gemessen am aktuellen Bedarf befürworte Krause auf jeden Fall Flächen für den Bau von Eigenheimen.

Die FDP-Fraktion stimmte schon im Februar gegen den Antrag, das Gebiet als reines Wohngebiet auszuweisen. "Ich hatte mich damals gewundert, dass Herr Thormählen und Herr Fuhlendorf, die ja beide dabei waren, nichts gesagt hatten. Und auch für den Bürgermeister war das okay", sagt Fraktionsvorsitzende Katharina Loedige. In der kommenden Woche gibt es eine Runde aller Fraktionsvorsitzenden, in der auch der Investor mit einem Lärm-Fachmann dabei sein werde, so Loedige. "Das höre ich mir an und nehme es mit in die Fraktion, um darüber zu beraten." Sie denke aber, dass die FDP bei ihrer Meinung bleiben werde: Der Ausweisung als allgemeines Wohngebiet.

