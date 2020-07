Kaltenkirchen

Um 04.28 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am Sonntag zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße aus. Die Feuerwehr das Gebäude, bei welchem eine starke Rauchentwicklung entstanden war.

Brand in Kaltenkirchen : Ursache noch unklar

Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei brannte es im Schlafzimmer einer 35-jährigen Bewohnerin. Die Flammen griffen auf weitere Räume der Wohnung im Dachgeschoss über. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Bewohner durften nicht mehr in ihre Wohnungen

Die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen löschte das Feuer, die Bewohner durften anschließend aber nicht wieder in ihre Wohnungen. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Kaltenkirchen erschien am Brandort und übernahm die Unterbringung der Hausbewohner.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und genauen Schadenshöhe aufgenommen. Der Brandort im Dachgeschoss selbst wurde beschlagnahmt.

