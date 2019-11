Bewegungsmelder haben einen Job – anschlagen, wenn sich was bewegt. In einer Kaltenkirchener Firma hat ein solcher Melder seine Aufgabe in der Nacht erfüllt und in einem automatisierten Verfahren die Polizei herbeigerufen. Die Beamten gingen von einem Einbruch aus, fanden aber nur eine Maschine, die wie der Bewegungsmelder ihrer Pflicht nachging.