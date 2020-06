Das Leiden in der Corona-Krise

Kaltenkirchen

Wie es den Kaltenkirchener Einrichtungen und ihren Klienten während der Corona-Krise erging, berichteten Vertreter von Tafel, Mittagstisch, ATS-Suchtberatung, Seniorenbeirat und Frauentreff während der jüngsten Sozialausschusssitzung.

Der Tafel fehlten die Kunden

Die Tafel Kaltenkirchen musste zu Beginn der Corona-Krise zwei Wochen lang schließen, berichtete Karla Röttger, die erst seit Februar erste Vorsitzende der Tafel ist. Von den 56 ehrenamtlichen Mitarbeitern gehören die meisten aufgrund ihres Alters zur Corona-Risikogruppe. Dank einer großen Lebensmittel-Spende von Famila Anfang April konnte die Tafel ihren Dienst wieder aufnehmen, allerdings anders als gewohnt. "Wir hatten nur haltbare Lebensmittel", so Röttger: Frische Ware zu verteilen, war aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Die Waren gab es auch nicht an der gewohnten Ausgabestelle: "Wir packten Tüten und vereinbarten mit den Kunden kontaktlose Abholtermine", erzählte Röttger. Das jedoch sei nur wenig angenommen worden.

"Wir hatten keine Telefonnummern unserer Kunden. Und trotz Aufrufen in der Presse und Aushängen waren unsere Abnehmer nur schwer zu erreichen", so die Vorsitzende: "Wir haben uns manchmal schon gefragt, ob die Bedürftigkeit wirklich so groß ist." Normalerweise unterstützt die Tafel zwischen 500 und 600 Menschen. Derzeit werde wieder an den Ausgabetagen verteilt, allerdings nicht wie vor Corona: "Wir packen Kisten, stellen sie nach draußen und können nur zwei Abnehmer gleichzeitig bedienen", so Röttger. Das sei erstens körperlich schwere Arbeit und zweitens ziehe sich die Ausgabe dadurch teilweise bis in die späten Abendstunden hin. Was die Tafel-Mitarbeiter in der Corona-Krise auch bemerkt haben: "Unsere räumliche Situation ist nicht mehr tragbar. Wir wünschen uns neue passende und bezahlbare Räume.

Für Süchtige eine besonders schwere Zeit

Für Süchtige, so Judith Maiwald, Regionalleitung der ATS-Suchtberatungsstelle Kaltenkirchen, habe der Corona-Lockdown gravierende Folgen gehabt. "Unsere Klienten konnten ja nicht mehr zu uns ins Haus kommen", so Maiwald. "Und die telefonische Beratung war eine große Herausforderung." Viele Klienten seien telefonisch einfach nicht erreichbar. "Außerdem ist es wichtig, die Süchtigen zu sehen, um zu erkennen, wie es ihnen wirklich geht", sagte Maiwald. Wo es ging, seien Telefon-Kontake durchgehalten worden. Doch: "Schwer Suchtkranke gehen zum Teil gar nicht ans Telefon."

Dabei sei gerade in Krisenzeiten Beratung für Süchtige so wichtig. Maiwald: "Existentielle Ängste und Sorgen wie in der Corona-Krise sind bei Süchtigen besonders problematisch. Jetzt haben sie einen Grund, ihrer Sucht weiter nachzugehen. Der Suchtverlauf entwickelt sich in solchen Phasen deutlich schwieriger." Auch Urin-Kontrollen seien während des Lockdowns nicht möglich gewesen. Laut Maiwald zeige sich einmal mehr, wie wichtig Prävention zum Thema Sucht ist. Doch die Präventionsveranstaltungen an Schulen und Kitas liegen nach wie vor Eis. Mittlerweile ist das Haus der Sozialen Beratung wieder geöffnet – jedoch nur nach Terminvergabe.

Der Mittagstisch muss noch warten

Seit 2008 gibt es im Christophorushaus jeden Mittwoch zwischen 12 und 13.30 Uhr einen Mittagstisch, der allen Kaltenkirchenern für einen Obolus von zwei Euro als Ort der Begegnung offen steht. 21 Frauen kochen und servieren dort abwechselnd und ehrenamtlich für rund 30 Personen. Pastor Tilmann Fuß und Renate Amthor vom Seniorenbeirat sind die federführenden Helfer. "Am 11. März fand unser Mittagstisch zum letzten Mal statt", erzählte Amthor. "Der Weg in die Normalität ist für uns noch nicht machbar." Sowohl die Mehrzahl der Gäste als auch der Helferinnen gehören der Corona-Risikogruppe an. Außerdem sei ausreichender Abstand zueinander in den Räumlichkeiten nicht möglich. Pastor Tilmann Fuß: "Gemeinsam kochen und essen ist das Letzte, was realisiert werden kann, wir müssen noch abwarten."

AG Einsamkeit blieb einsam

"Einsamkeit" war und ist eines der wichtigsten Schlagworte während der Corona-Krise. Seit 2018 gibt es in Kaltenkirchen auch eine "AG Einsamkeit". Doch aus Sicht des Seniorenbeirats, der diese AG initiiert hatte, sei zu diesem Punkt nicht allzu viel zu berichten. "Die älteren Einwohner zählen zu den Risikopersonen und standen deshalb für eine größere Kommunikation nicht zur Verfügung", sagte Klaus Stuber, Seniorenbeiratsvorsitzender. Veranstaltungen wie das im Januar erstmals durchgeführte Kaffeetrinken konnten während des Lockdowns nicht wiederholt werden.

Stuber hatte auch in Erfahrung gebracht, dass die Einkaufshilfe für Risikopersonen, die von der Stadt und den Vereinen Regenbogen und Tausendfüßler während des Lockdowns angeboten wurden, nur wenig genutzt wurde. "Die Senioren, mit denen ich persönlich sprach, sagten, dass sie beim Einkaufen wenigstens einmal am Tag raus konnten und es deshalb selbst erledigt hatten", so Stuber.

Frauen oft von Gewalt betroffen

Die Ausschussvorsitzende Barbara Büttner-Bohn berichtete über die aktuelle Situation des Frauentreffpunkts, die Beraterin Karen Demuth konnte an der Sitzung nicht persönlich teilnehmen. "Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache", so Büttner-Bohn: "Die Anrufe von Frauen sind im März, April und Mai sprunghaft angestiegen. Es gab 60 Beratungen mehr als sonst." Die Zahl der Erstberatungen stieg im Vergleich zum Vorjahr mit 88 Beratungen auf 225 im März, April, Mai an. In den drei Monaten mussten auch Kooperationspartner wie Anwälte oder die Diakonie hinzugezogen werden.

Bei den Themen, mit denen sich die Frauen an die Beratungsstelle wandten und wenden, stehe häusliche Gewalt an erster Stelle, gefolgt von psychischen Problemen, Familien- und Partnerproblemen sowie Einsamkeit. "Vier Mitarbeiterinnen haben mit insgesamt mit 77,5 Wochenstunden engagierte und tolle Arbeit geleistet", so Büttner-Bohn. Langsam geht es unter bestimmten Voraussetzungen mit persönlichen Beratungsgesprächen wieder los. Gruppenangebote werden zum Teil online gestartet. "Zu den Ratsuchenden gehörten übrigens gleichermaßen deutsche wie zugezogene Frauen."

