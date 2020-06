Diskussionen um geplantes Wohngebiet

Kaltenkirchen

Im Südwesten der Stadt sollen auf einem 3,4 Hektar großen Grundstück etwa 30 Doppel- und Einfamilienhäuser entstehen.

Strengerer Lärmschutz bei reinem Wohngebiet

Dem voraus ging ein Schreiben des Investors, die Kaltenkirchener Immobilienvermarktungsgesellschaft als Tochter der Kaltenkirchener Bank, mit der Bitte, den im Februar von Stadtvertretung gefassten Beschluss nochmals zu überdenken. Mit großer Mehrheit wurde entschieden, das geplante Projekt als "reines Wohngebiet" auszuweisen. Damit gab es auch das Ja zu einem Aufstellungsbeschluss. Im Gegensatz zu einem "allgemeinen Wohngebiet" müssen in einem 2reinen Wohngebiet" unter anderem strengere Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden. Der Lärm von der A7 ist in diesem Gebiet ein Dauerthema für die Anwohner.

Laut Investor kostet Lärmschutzwall drei Millionen Euro

Ein paar Monate später bekamen die Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeister ein Schreiben von Torsten Thormählen, Geschäftsführer der Immobilienvermarktungsgesellschaft, in dem er erklärte, dass ein adäquater Lärmschutz, wie er in einem "reinen Wohngebiet" vorgesehen ist, finanziell nicht machbar sei. Drei Millionen Euro würde laut Thormählen eine Lärmschutzwand kosten. "Worauf basiert diese Rechnung? Das kann ich nicht bezahlen, kann ja jeder behaupten", sagte Kim Markus Bähr von der SPD-Fraktion, der seinerzeit den Vorschlag einbrachte, das Gebiet als reines Wohngebiet auszuweisen. Auch sein Fraktionskollege Raimund Neumann fragte: "Gibt es neue belastbare Ergebnisse, zum Beispiel ein Lärmschutzgutachten?"

Arno Goldschmidt, der als Lärm-Sachverständiger der Kaltenkirchener Bank neben Thormählen und Bank-Chef Johann Fuhlendorf ebenfalls an der Sitzung teilnahm, erklärte: "Wir haben den aktiven Schallschutz berechnet. Bei einer Länge von 1400 Metern und einer Höhe von acht Metern entstehen erhebliche Kosten." Ausschussvorsitzender Thies Rickert (Pro-Kaki) wies darauf hin, dass sich die Stadt an dem Lärmschutz beteiligen könnte, immerhin betreffe es dort noch mehr Wohngebiete.

Bürgermeister wirbt für Projekt

"Wir waren von Anfang an gegen die Ausweisung zum reinen Wohngebiet, uns war schon immer klar, dass das nicht machbar ist", sagte Katharina Loedige ( FDP). Kurt Barkowsky ( CDU) wies darauf hin, dass eine Bewaldung auch ein guter Lärmschutz wäre. Bürgermister Hanno Krause erklärte dazu, dass die Stadt schon seit einem Jahr den Auftrag habe, jene Grundstücke anzukaufen. Doch die gehören Landwirten, die bisher nicht verkaufen wollten. "Wir verhandeln regelmäßig", so Krause, der ausführlich dafür warb, den Investoren "weiterhin Rückenwind" zu geben und das Gebiet als ein "allgemeines" auszuweisen. "Für mich kam der Antrag damals überraschend, aus dem Gebiet ein reines Wohngebiet zu machen. So schnell konnte ich nicht rechnen." In Kaltenkirchen gebe es ohnehin nur allgemeine Wohngebiete "und es wird Lärmschutz geben."

Stadtvertretung hat das letzte Wort

Auch wenn sich fast alle Ausschussmitglieder einig waren, dass das Schreiben des Investors unprofessionell war, stimmten sie nach einer kurzen Beratungspause knapp zu seinen Gunsten ab. Doch dabei handelt es sich nur um eine Empfehlung an die Stadtvertretung. Die soll nach eingehender Beratung am kommenden Montag endgültig über das Thema entscheiden.

