Die Aktion zur Anti-Gewalt-Woche am Donnerstag in Henstedt-Ulzburg kam bei den angesprochenen Passanten gut an. Die vier Vertreterinnen von Beratungsstellen und Polizei sprachen die Kunden im Einkaufszentrum CCU an und überreichten Brötchen in besonders bedruckten Tüten.