Firma Wiska misst jetzt Fieber

Kaltenkirchen

"Damit haben wir uns der aktuellen Lage angepasst. Es gibt unseren Mitarbeitern und unseren Besuchern mehr Sicherheit", sagt Rico Feldmann, Abteilungsleiter der CCTV (Überwachungskamerasysteme; englisch Closed Circuit Television) bei Wiska. Gleichzeitig hat das Unternehmen, das vorrangig in der maritimen Industrie tätig ist, das duale Körpertemperaturmess-System mit in seine Produktliste aufgenommen.

"Wir haben das System nicht entwickelt, aber wir bieten mit unserem Fachwissen Lösungen an, das System überall dort individuell einzusetzen, wo viele Personen zusammenkommen", erklärt Feldmann. In Sachen Videoüberwachung und Temperaturmessung von Maschinen ist Wiska in der Schiffsindustrie weit bekannt. "Jetzt haben wir gedacht, angesichts der Corona-Pandemie könnten wir es auch für Personen nutzen."

Gut geeignet für Kreuzfahrtschiffe

Eingesetzt werden kann das System, das aus einer Dualkamera mit Thermal- und Tageslichtfunktion sowie einem Referenzgeber für Körpertemperatur ("Black Body") besteht, laut Feldmann fast überall. Kreuzfahrtschiffe fallen ihm da zuerst ein. "Die müssen, was Sicherheitsstandards betrifft, ohnehin umdenken in Zukunft." Aber auch in Hotels, Einkaufzentren, Behörden oder eben Firmen kann sich der Fachmann das Messsystem gut vorstellen. "Niemand möchte jemanden in einer Menschenmenge haben, der Fieber hat und andere anstecken kann", so Feldmann. Gerade in der kommenden Urlaubszeit sei Sicherheit ein wichtiges Thema. "Fieber muss ja nicht gleich bedeuten, dass es sich um Corona handelt. Aber eine Grippe kann auch ansteckend sein."

Kontaktlose präzise Messung

Das Messsystem bei Wiska funktioniert so: Die Person steht etwa drei Meter von der Videokamera entfernt am Empfangstresen. Rechts von ihr hängt das Referenzgerät, das auf 35 Grad Celsius eingestellt ist. Die zu messende Person wird von der Kamera mit Thermal- und Tageslichtfunktion aufgenommen. Die Temperatur der Stirn wird somit kontaktlos in Echtzeit gemessen und kann durch das Referenzgerät sehr präzise (bis auf 0,3 Grad-Schwankungen) angezeigt werden. Auf dem Bildschirm des angeschlossenen Rechners sieht die Empfangsdame dann die Körpertemperatur. "Je nach Produktausführung können aus unterschiedlichen Entfernungen bis zu 15 Personen gleichzeitig gemessen werden. Somit ist die Lösung für schwach bis stark frequentierte Bereiche gleichermaßen geeignet", sagt Feldmann.

Ab 37,5 Grad wird es kritisch

Ab 37 Grad gibt es ein kleines Warnsignal. Dann wird bei Wiska mit einem Thermometer nochmals nachgemessen. Ab 37,5 Grad Körpertemperatur wird der Besucher oder Mitarbeiter vorsichtshalber nicht mehr in das Gebäude gelassen. "Zumindest ist es dann ein Indiz, um nachzufragen. Höhere Körpertemperatur kann ja mehrere Gründe haben", sagt Anja Lange, Marketing-Leiterin. Bislang sei das bei Wiska noch nicht vorgekommen. Lange: "Aber viele von uns sind noch im Homeoffice und Besucher haben wir derzeit auch nicht viele."

