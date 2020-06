Im August will der Logistik-Riese Amazon sein neues Verteilzentrum in Nützen an der Autobahnabfahrt Kaltenkirchen in Betrieb nehmen. Folge: Wochentags werden dort bis zu 1200 Fahrzeuge zusätzlich unterwegs sind. Die Bürgermeister von Nützen und Kaltenkirchen erwarten erhebliche Belastungen.