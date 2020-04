Haushalt 2020 geht es an den Kragen

Kaltenkirchen

Das Positive vorweg: "Es gibt auch Steuermehreinnahmen aus dem Gewerbe, einige Unternehmen machen auch in der Krise Gewinne", sagt Bürgermeister Hanno Krause. Doch das reiche natürlich nicht aus, um alle Verluste auszugleichen. Neben der Gewerbesteuer werden auch bei der Einkommens- und Umsatzsteuer Verluste erwartet.

"Ich sehe die Entwicklung skeptisch. Wir brauchen einen Nachtragshaushalt, um dort, wo es sinnvoll ist, Einsparungen vorzunehmen", so Krause. Am Dienstag, 28. April, sollen die Stadtvertreter diesen beschließen. Die Stadtverwaltung hat bereits einen Entwurf angefertigt.

Kauf der Rettungswache soll verschoben werden

Dieser sieht beispielsweise vor, diverse Bauplanungsvorhaben für dieses Jahr nicht fortzuführen oder aufzunehmen. Das bedeute eine Ersparnis von 103.000 Euro. Die Mittel für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen, Wegen und Plätzen werden um 210.000 Euro reduziert, ebenso wie die Mittel für die investive Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept um 230.000 Euro.

Außerdem wird der Kauf der Rettungswache in der Alvesloher Straße für eine Million Euro ausgesetzt. Auch geplante Ausgleichsflächen für 243.000 Euro sollen in diesem Jahr nicht mehr erworben werden. Der Rückbau der Tennisplätze an der Schirnauallee wird ebenfalls verschoben. Das hätte rund 250.000 Euro gekostet. Eine weitere Million Euro spart die Stadt, wenn sie den geplanten Flutlichtkunstrasenplatz in 2020 nicht baut.

An wichtigen Maßnahmen wird festgehalten

Es gibt auch Investitionen oder Maßnahmen, die nicht verschoben werden sollen. So werden weiterhin 152.000 Euro bereitgestellt, um einen Wasserschaden in der Kita Hamburger Straße zu beheben. Zusätzlich sollen für Aufwendungen in der Corona-Krise pauschal 100.000 Euro bereitgestellt werden.

Doch so schlimm, wie in anderen Kommunen stehe es um Kaltenkirchen (noch) nicht. Krause: "Ich kann nicht sagen, dass uns der Haushalt hinten runterfällt." Man müsse ganz genau gucken, wo eingespart werden könne. "Der Wirtschaft jetzt Investitionen zu entziehen, halte ich für falsch", sagt Krause.

Pro-Kaki will Ausgaben komplett stoppen

Anders sieht das die Wählergemeinschaft Pro-Kaki. In einem Antrag an die Stadtvertretung fordert sie, dass alle Ausgaben für 2020 gestoppt werden sollen. Einen Nachtragshaushalt hält Pro-Kaki erst im September für sinnvoll. "Das ist nicht das reguläre Mittel in so einer Situation", erklärt der Bürgermeister. Gemäß der Gemeindeordnung müsse die Stadt unverzüglich eine Nachtragssatzung erlassen.

Außerdem will die Verwaltung zum 1. Mai eine Beamtin für die Abteilung Wirtschaftsförderung einstellen. "Die vom Hauptausschuss im Februar beschlossene Übernahme der Beamtin ist notwendig, damit die Wirtschaftsförderung die Erwirtschaftung der Erträge aus Kaufverträgen realisieren kann, was wiederum den Haushalt stützt", so Krause. Ein zweiter Nachtragshaushalt werde für den Herbst anvisiert.

