Kaltenkirchen

Für jede Antwort gab’s einen grünen Punkt auf der Pinwand. Als dann Kasse gemacht wurde, stand fest: Autofahrer und Radler sind in diesem Workshop etwa gleichstark vertreten. Und das war auch gut so, denn eine Vielfalt von Meinungen, Interessen, Ansichten und Ideen hatten sich die Veranstalter ausdrücklich gewünscht.

Attraktives Wegenetz für Radfahrer

In vier Bundesländern, die der Metropolregion Hamburg angehören, wird im Moment untersucht, wo sich Radschnellwege möglichst gut umsetzen lassen. Ziel: Ein attraktives Wegenetz für den Alltags- und Berufsverkehr. Städte und Gemeinden der Regionen sollen für Radfahrer besser miteinander verbunden, die Attraktivität des Radverkehrs soll gesteigert werden.

Welche Streckenführung ist ideal für Radfahrer?

In neun Untersuchungsräumen laufen im Moment große wissenschaftliche Voruntersuchungen - sogenannte Machbarkeitsstudien – um die besten Routen für diese Radschnellwege herauszufinden.

Ohne Bürgerbeteiligung im Vorfeld geht da natürlich nichts. In einer Online-Befragung, an der sich immerhin rund 120 Interessierte mit Beiträgen und Kommentaren beteiligten, wurden zunächst Wünsche und Ideen zur Streckenführung gesammelt. Diese Meinungsäußerungen wollen die beauftragten Planungsbüros nun in etlichen Workshops vor Ort diskutieren und vertiefen.

Radfahrer könnten 37 Kilometer nutzen

In Kaltenkirchen ging es nun um die mögliche Trassenführung eines etwa 37 Kilometer langen Radschnellweges, der Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt verbinden soll. Der Tag war zufällig besonders gut gewählt, um die Bedeutung des Workshops zu unterstreichen. Der Bundesrat hatte gerade entschieden, Elektro-Roller auch auf die Radwege zu verbannen, auf engstem Raum sollen sich künftig Radler, E-Bike-Nutzer und Tretrollerfahrer drängen.

Großes Interesse für Radfahrer-Thema

Wie wichtig das Thema Radschnellweg genommen wird, zeigte dann auch, dass unter den etwa 80 Teilnehmern neben Joachim Brunkhorst, dem Radverkehrsbeauftragten des Kreises Segeberg auch etliche Gemeinde- und Stadtvertreter zu finden waren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, ADFC, und andere Interessenvertreter waren natürlich vertreten, auch Oersdorfs Bürgermeister Böttcher und die Bad Bramstedter Bürger meisterin Verena Jeske ließen sich informieren, „weil gut funktionierende Radverkehrsverbindungen ein wichtiger Teil eines künftigen Mobilitätskonzepts sind. Da muss man sich die Zeit fürs Zuhören nehmen.“

Und das, obwohl die Veranstalter immer wieder betonten, dass „heute nichts entschieden“ werde, man nehme auf, höre zu und dokumentiere sorgfältig. In der Phase der „groben Trassenfindung“ sei jede Idee willkommen, je der Vorschlag werde notiert, selbst wenn er sich gegen das Projekt richten sollte.

Radfahrer zwischen Auto und Fußgänger

Henstedt-Ulzburgs Ortsplaner Volker Duda brachte es für sich auf den Punkt: „Wenn wir schon Stillstand auf den Straßen haben, brauchen wir nicht auch noch Stillstand in den Köpfen.“ „Am Ende“, meinte er, „müssen die Visionen doch ohnehin mit der Realität abgeglichen werden.“ Vor allem müsse man aus seiner Sicht auch eindeutig klären, woher die Mittel zum Bau und zur Bewirtschaftung der Schnellwege kämen. Aber da gehe ja noch ausreichend Zeit ins Land, um das zu klären.

Bevor sich die Arbeitsgruppen ans Werk machten, definierten die Planer des Workshops noch einmal, welche Hoffnungen man an die angedachten Radschnellweg-Trassen knüpfe: Attraktive, komfortabel asphaltierte Wege sollten unterbrechungsfreies und ungestörtes Vorankommen garantieren. Ideal wäre eine ausreichende Breite von mindestens vier Metern zum Überholen sowie eine räumliche Trennung vom Auto- und Fußgängerverkehr. Und natürlich müsse man an eine Anbindung an die kommunalen Radwegenetze denken.

Mehrere mögliche Trasse für Radfahrer

In drei von den Organisatoren straff und kompetent geführten Arbeitsgruppen setzten sich die Teilnehmer dann mit den Vorteilen aber auch mit Problemen der einzelnen Trassenführungen von Bad Bramstedt nach Norderstedt auseinander.

Es ging um Strecken, die parallel zur Bahn laufen könnten, um Knotenpunkte und schwierige Querungssituationen. Besonders kritisch diskutiert wurden vor allem mögliche Streckenführungen, für die Bäume gefällt, Grünflächen geopfert oder Grundstücke zugekauft werden müssten.

Am Ende wussten dann alle Teilnehmer, dass das noch nicht das Ende war. Weitere Wünsche, Ideen und Vorschläge, so die Veranstalter, seien jederzeit willkommen. Voraussichtlich im Sommer 2020 sollen dann die konkreten Trassenführungen be nannt werden.

Von Georg Grommes