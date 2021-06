Endlich wieder Flohmarkt! Das sah in Kaltenkirchen am Sonntag so aus: großer Ansturm, lange Schlangen am Einlass, Parkplatzchaos, weil Einweiser fehlten. Die Betreiber müssen mit rechtlchen Konsequenzen rechnen. Warum die Menschen sich dem Chaos trotzdem aussetzten, erzählten sie KN-online.