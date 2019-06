Die Grünen in Kiel werden absehbar auf einen eigenen Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl am 27. Oktober 2019 verzichten. Die Findungskommission hat keinen gefunden. Sie empfiehlt der Kreismitgliederversammlung am kommenden Sonnabend, den SPD-Amtsinhaber Ulf Kämpfer zu unterstützen.