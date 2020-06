Viele Verkehrssünder erwischt

Kaltenkirchen

Zwischen 13 und 16.30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung drei Parkverstöße, zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht und siebenmal Handynutzung am Steuer fest. Die sogenannten „Gurtmuffel“ erwartet ein Verwarnungsgeld über 30 Euro. Ein Smartphone am Steuer schlägt mit 100 Euro und einem Punkt beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg zu Buche.

17-Jähriger versuchte zu täuschen

Weiterhin stellte sich bei zwei Kontrollen heraus, dass die Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse waren. Entsprechend erwarten die Verantwortlichen jetzt Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein. Betroffen sind ein 45-jähriger Mann aus Kaltenkirchen, den die Beamten in seinem VW Golf antrafen und ein 17-Jähriger auf seinem Roller. Bei dem 17-Jährigen erhärtete sich weiterhin der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nach seinem gescheiterten Versuch, die Beamten bei der Urinabgabe mit Leitungswasser zu täuschen, ordneten die Polizisten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und nahmen den Rollerfahrer mit auf das Polizeirevier. Hier entnahm ein Arzt die Blutprobe.

Weitere Kontrollen angesagt

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang wiederholt an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer, nicht nur im Interesse der eigenen Sicherheit. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit will das Polizeirevier Kaltenkirchen auch zukünftig ein Augenmerk auf den Straßenverkehr legen und weitere Kontrollen durchführen.

