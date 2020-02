Das Regenbogenhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße in Kaltenkirchen bekommt einen 160-Quadratmeter-Anbau. Nun wurde Richtfest gefeiert. Die 43 Mitarbeiter bekommen dadurch endlich mehr Platz für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die es schwer haben, in der Gesellschaft ihren Platz zu finden.