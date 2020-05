KZ-Gedenkstätte öffnet wieder

Kaltenkirchen

Seit mehreren Wochen kann aufgrund der Corona-Pandemie niemand mehr die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch besuchen. Doch im Rahmen der seitens der Landesregierung jüngst angekündigten Lockerungen soll das ab kommender Woche wieder möglich sein. Der Trägerverein der Gedenkstätte und die Leitung sind bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die zwei festangestellten Mitarbeiter mussten bislang nicht in Kurzarbeit geschickt werden.

Dauerausstellung eine Woche später offen

"Ich gehe davon aus, dass unser Außenbereich ab Dienstag, 5. Mai, wieder geöffnet ist", sagt Trägervereinsvorsitzender Hans-Jürgen Kütbach. Besuche und Führungen von Gruppen werden allerdings vorerst nicht möglich sein. Auch der kleine Ausstellungsraum ist zunächst nicht zugänglich. "Dort müssen noch Vorkehrungen getroffen werden, um die Vorgaben des Hygienekonzepts zu erfüllen", so Kütbach. Dazu gehören zum Beispiel das Aufstellen eines Desinfektionsspenders, die namentliche Erfassung der Gäste, ein Leitsystem, um Begegnungen zu vermeiden, und die Verstärkung von Aufsichtspersonen. "Wir versuchen, das alles in der kommenden Woche zu bewerkstelligen."

Anzeige

Gedenken am 5. Mai

Bereits am Dienstag, 5. Mai, wird es in der KZ-Gedenkstätte eine kleine Feierstunde zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus geben. Allerdings nicht öffentlich. "Mein Stellvertreter Dr. Gerhard Braas und ich werden um die Mittagszeit Blumen auf unserem Gelände niederlegen", sagt Kütbach. Nur die Presse werde dazu eingeladen.

Weitere KN+ Artikel

4.500 Menschen haben im vergangenen Jahr die Gedenkstätte besucht. Neben hauptsächlich deutschen Besuchern kommen auch Gäste aus Dänemark, Norwegen, Schweden und sogar aus Korea und Japan nach Springhirsch. In diesem Jahr sollte eigentlich die 5.000er-Marke geknackt werden. Doch Corona wird diesem Ziel wohl einen Strich durch die Rechnung machen.

Anbau beginnt im Juli

Der geplante Anbau soll jedoch noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. "Derzeit warten wir noch auf den Kampfmittelräumdienst", erklärt Kütbach. Dieser Einsatz sei bei Bauvorhaben in und um Kaltenkirchen mittlerweile normal, weil Blindgänger und Munition im Erdreich schlummern könnten. "Doch die Kampfmittelbeseitiger über Monate ausgebucht. Das wird wohl erst im Juli so weit sein und dann können wir auch mit dem Bau beginnen." Architekt, Bauleitung und Bauunternehmen stünden schon auf "Standby". Im Mai will der Trägerverein bereits mit einem Spendenaufruf starten, um die bereits bewilligten Fördermittel in Höhe von 170.000 Euro zu ergänzen.

Brücke in die Zukunft

Das 200.000 Euro teure Projekt soll den rechten Teil des Gebäudes spiegeln. Der gläserne Eingangsbereich ist dann die Mitte des Gebäudes. Genutzt wird der Anbau für eine weitere Dauerausstellung, die den Zeitraum von 1945 bis zur Eröffnung der Gedenkstätte im Jahr 2000 in den Blick nimmt. Während also im rechten Flügel an die Zeit von 1944 bis 1945 erinnert wird, in der 560 KZ-Häftlinge unter unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen die Startbahn des damaligen Militärflugplatzes verlängern mussten, erinnert in Zukunft der linke Flügel an die Zeit danach – und den Umgang mit der Vergangenheit – wie eine Brücke zur Gegenwart.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus der Region lesen Sie hier