Versicherung lässt Restaurantwirt hängen

80 Gäste bewirten Olaf und Veronique Münzel zu Spitzenzeiten täglich in ihrem Steakhouse Wellington in der Schützenstraße in Kaltenkirchen. Doch seit über 60 Tagen haben ist das Restaurant wegen Corona geschlossen. Münzels hatten sich für solche Fälle versichert. Doch nun zahlt die Assekuranz nicht.