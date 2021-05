Kaltenkirchen

Im Zeitraum zwischen dem 6. und 26. Juni werden die Kommunen deutschlandweit aufgerufen, für mehr Klimaschutz in die Pedale zu treten. "Sicherlich können wir gemeinsam die 51.775 gefahrenen Kilometer und die Anzahl der 181 Teilnehmenden aus dem letzten Jahr noch toppen", hofft Bürgermeister Hanno Krause. Die Teilnehmenden sollen sich in diesem Zeitraum bewusster und möglichst oft aufs Rad setzen – entweder allein oder in Teams.

Familien, Vereine oder Klassen bilden Teams

So kommen beispielsweise Familien, Vereine, Ortsteile, Unternehmen, Schulen oder einzelne Klassen als Teams infrage. Für alle diejenigen, die mitmachen wollen, aber keinem bestimmten Team angehören, gibt es offene Teams der Stadt Kaltenkirchen oder des Kreises Segeberg.

Anmelden können sich Interessierte und Teams unter www.stadtradeln.de/kaltenkirchen. Dort können die geradelten Kilometer während des Aktionszeitraums auch direkt eingegeben werden. Eine Kilometermeldung kann ebenso über die kostenfreie Stadtradel-App oder schriftlich erfolgen. Weitere Informationen zum Stadtradeln gibt es bei Silke Augustin im Rathaus unter 04191/939452.

Preise vom Kreis und der Stadt

Kreisweit wird es nach der Aktion eine Preisverleihung geben. Darüber hinaus gibt es von der Stadt Kaltenkirchen Präsentkörbe für die drei Teams, die die meisten Kilometer zurückgelegt haben, sowie einige Preise für Einzelwertungen. Die Sparkasse Südholstein spendiert außerdem ein Insektenhotel für die Grundschule mit den meisten Kilometern.

Und die ersten beiden Kilometer-stärksten Klassen der weiterführenden Schulen können sich auf einen individuellen Preis (Unterstützung beim nächsten Wandertag, ein paar Bälle für den Pausenspaß oder ein gemeinsamer Ausflug ins Freibad) freuen.

Lesen Sie auch:Stadtradeln im Zeichen von Corona

Neben der Stadt Kaltenkirchen beteiligen sich der Kreis Segeberg, die Städte Bad Bramstedt, Bad Segeberg, Wahlstedt und Norderstedt sowie die Gemeinden Henstedt-Ulzburg, Ellerau und Neversdorf an der Aktion.