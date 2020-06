Kaltenkirchen

Und diese Sicherheitspartnerschaft besteht bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten, mit einem festen Vertrag allerdings erst seit 2014. Die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens unterstützen die Polizei und das Ordnungsamt. Sie bestreifen vor allem an Wochenenden, in den Ferien oder auch an bestimmten Feiertagen, wie zum Beispiel an Himmelfahrt, die Stadt. Dafür gibt die Stadt 20000 Euro jährlich aus. "Das sind effektiv ausgegebene Steuergelder", betont Krause.

Ordnungsbeamte und Polizei können nicht überall sein

"Wir nehmen das Thema Sicherheit sehr ernst, können aber nicht immer überall sein", begründet Krause die Partnerschaft mit dem Sicherheitsunternehmen. "Als Ordnungsbehörde können wir das allein nicht schaffen." Die Sicherheitsleute sind vor allem nachts unterwegs und zeigen an bestimmten Hotspots Präsenz. So zum Beispiel am Bahnhof, in Parkhäusern, auf Spielplätzen und in den beiden Parks. "Wir bestreifen zwar auch das Stadtgebiet, haben aber andere Schwerpunkte, wie zum Beispiel Einbruchssicherung", sagt Kaltenkirchens Polizei-Chef Birger Gossen.

Randalierer festhalten und Polizei alarmieren

Bei Verstößen oder kriminellen Handlungen müssen die Sicherheitsleute, so wie alle anderen Menschen auch, die Polizei alarmieren. So lange dürfen sie die Randalierer auch festhalten. "Es läuft vieles über Kommunikation", sagt Pütz-Chef Stefan Braune. Gewalt werde nicht angewendet. "Wir sprechen Bürger an, die Handlungen vornehmen, die nicht den Regeln entsprechen", erklärt Braune: "Viele Menschen zeigen Verständnis dafür."

In diesem Jahr zahlt die Stadt dem Sicherheitsunternehmen noch zusätzliche 20000 Euro, wegen der Corona-Maßnahmen. Die Sicherheitsleute helfen dem Ordnungsamt unter anderem dabei, die Einhaltung der Abstandsregeln zu überwachen.

Bei jeder Gefahr sofort Polizei rufen

"Trotzdem können wir nicht ständig und überall sein. Das zeigen zum Beispiel auch die Vandalismusschäden im Stadtgebiet in den vergangenen Monaten", sagt Bürgermeister Krause, der die Kaltenkirchener bittet, sich umgehend bei der Polizei (Telefon: 110) oder der Stadtverwaltung (04191/939310) oder bei Pütz (04191/99660) zu melden, wenn sie Gefahrenlagen, Zerstörungen oder Übergriffe gegen Personen oder Eigentum im Stadtgebiet erkennen.

