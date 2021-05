Kaltenkirchen

Mit Martin Noll und Tomás Zoltán Gyulay hat die Stadt zwei neue Mitarbeiter, die sich als IT-Experten voll und ganz um die Schulen in Kaltenkirchen kümmern. Bürgermeister Hanno Krause freut sich über die beiden "Neuen" und stellt sie im Gymnasium Kaltenkirchen vor. "Sie sind unsere Player vor Ort", sagt Krause. Noll und Gyulay kümmern sich ausschließlich um die EDV in den Schulen, damit der digitale Unterricht möglichst problemlos über die Bühne gehen kann.

Schulen und Lehrerschaft bräuchten Unterstützung. Das bestätigt die Leiterin des Gymnasiums, Tatjana Rahmani. "Wir können uns wieder auf unser Kerngeschäft konzentrieren: das Unterrichten", sagt die Chefin der Schule. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass ein Schulträger extra Personal für diesen Bereich einstelle. Deshalb freue sie sich sehr über die neuen Ansprechpartner.

Beide "Neuen" haben langjährige Erfahrungen in dem Bereich

Martin Noll kommt ursprünglich aus dem Bereich Funkelektronik und ist nach eigenen Angaben seit 40 Jahren im Kundendienst tätig. Er findet das Umfeld in den Schulen interessant. "Als ich den ersten Tag hier anfing, stand vor mir ein großer Berg Technik, den ich erst einmal durchsortieren musste", erklärt er. Im Herbst hatte Noll angefangen. "Bis Mitte Dezember hatten wir in sieben Schulen den Lockdown-Betrieb geregelt", erinnert er sich an stressige Zeiten.

Sein Kollege Tomás Zoltán Gyulay begann zum Jahreswechsel seine Tätigkeit. Seit 30 Jahren ist er in der IT tätig, überwiegend als Administrator. Sein Beweggrund, zur Stadt Kaltenkirchen zu kommen? "Der Sinn des Lebens hat sich für mich etwas geändert. Dieser Job gibt mir mehr Erfüllung, als nur für eine Firma zu arbeiten", erklärt er.

Beide haben in der Grundschule am Lakweg zunächst ihren Standort. Von dort verwalten sie die EDV der Schulen und pendeln von einer zur anderen. Sie planen und pflegen die technische Infrastruktur, installieren, warten und setzen instand. "Wir haben inzwischen ein Ticketsystem eingeführt", sagt Gyulay und lacht. Sonst käme er wohl nicht von seinem Handy weg.

Bis Ende des Jahres sind fast alle Schulen bestens aufgestellt

Beide loben Nico Dittmann aus dem Fachbereich Bildung, Familie und Sport im Rathaus, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Die Zusammenarbeit klappe sehr gut. Dittmann weist darauf hin, dass Kaltenkirchen in der Digitalisierung der Schulen weit vorangeschritten sei. Bis Ende dieses Jahres sollen fast alle Klassen- und Fachräume eine einheitliche digitale Ausstattung haben.

Dazu gehöre beispielsweise, dass die Unterrichtsräume Whiteboard-Beamer haben. Nico Dittmann freut sich, dass seit Ende Februar alle Grund- und weiterführenden Bildungseinrichtungen über schuleigenes WLAN verfügen. Corona, das geben alle Beteiligten zu, hätte in die Digitalisierung noch mal richtig Druck gegeben.

Schulverband finanziert Stellen mit

Die Stadt lässt sich die beiden neuen Stellen laut Bürgermeister Krause rund 120.000 Euro im Jahr kosten. Die Hälfte übernimmt nach Auskunft des Rathauschefs der Schulverband. Krause stellt klar, dass auch in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand genommen werden müsse, um einen gewissen Level zu halten. So müssten, da ist er sich sicher, alle drei bis fünf Jahre neue Tablets gekauft werden. "Das ist eine große Herausforderung für alle Kommunen", sagt Hanno Krause.