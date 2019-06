Kaltenkirchen

Bereits im April stellte die SPD-Fraktion im Bildungsausschuss den Antrag an die Verwaltung, eine neue Stelle für eine Stadtjugendpflegeperson zu schaffen. Um dem Antrag zuzustimmen, gab es aber erst mal Hausaufgaben für die SPD: Sie sollte die Stelle und deren Aufgabenbereich differenzierter beschreiben.

Jugendarbeit soll professionalisiert werden

Am Montag legten die Sozialdemokraten dann ihren ausführlichen Antrag abermals vor. „Immer mehr Kinder und Jugendliche wohnen in unserer Stadt. Das Angebot an Aktivitäten und Beteiligungsmöglichkeiten für die Altersklasse 12 bis 18 Jahre ist nicht ausreichend“, steht in der Antragsbegründung. Deshalb müsse die Jugendarbeit in Kaltenkirchen professionalisiert werden, so die SPD. Zu den Aufgaben der Jugendpflegeperson gehören ihrer Meinung nach eine Analyse der verbandlichen und offenen Jugendarbeit, die Koordination eben jener, Kooperation der Jugendarbeit vor Ort, Arbeit mit nicht-organisierten Jugendlichen, ein offenes Beratungsangebot, Unterstützung der Jugendorganisationen, Zusammenarbeit mit Schulen, politischen Gremien und Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit.

FDP will lieber die Jugend von der Straße holen

Für diese Aufgabenvielfalt empfiehlt die SPD eine Vollzeitstelle, die Pflegeperson sollte die Ausbildung eines Diplomsozialpädagogen haben. Bürgermeister Hanno Krause unterstützt diesen Antrag: „Bei uns rennt die SPD damit offene Türen ein. Wir brauchen in der Verwaltung jemanden, der die Politik und Verwaltung in Sachen Jugendarbeit berät.“

Doch einige Ausschussmitglieder zeigten sich weniger begeistert. „Wir können nicht alle diese Punkte hinnehmen, weil wir glauben, dass in Kaltenkirchen seitens der Vereine schon gute Jugendarbeit geleistet wird“, bemerkte Stadtvertreterin Pamela Lohe (FDP): „Wir haben das Haus der Sozialen Beratung, das Jugendhaus, Vereine wie den Tausendfüßler und in der Verwaltung Frau Zielinski, die sich um die Jugendstadtvertretung kümmert, das reicht“, befand sie. Die FDP sehe eher die Notwendigkeit eines Streetworkers, der raus geht und niemanden, der in Verwaltung sitzt und koordiniert. FDP-Fraktionssprecherin Katharina Loedige fügte hinzu: „Wir möchten, dass die Jugendlichen, die vor Rewe, im Freizeitpark oder vor Burger King abhängen, eingefangen werden. Die Vereine brauchen niemanden, der ihnen etwas vorschreibt.“

Verwaltung soll konkrete Stellenbeschreibung vorlegen

Ausschussvorsitzende Susanne Steenbuck (SPD) entgegnete: „Es geht uns um alle Jugendlichen, die organisierten und die nicht-organisierten. Die Aufgabe könnte doch sein, beide zu vernetzen.“ Kim Markus Bähr (SPD) bestärkte seine Genossin: „Den nicht-organisierten Jugendlichen müssen doch auch Angebote gemacht werden. Deswegen ist das Vernetzen nötig.“

Doch auch aus den Reihen der anderen Fraktionen kamen Einsprüche. „Ich gebe der FDP Recht und bitte um eine konkrete Stellenbeschreibung“, so Patrick Schumacher (CDU), der noch anfügte: „Muss es überhaupt ein Diplomsozialpädagoge sein? Kann es nicht etwas weniger Diplom sein und nicht jemand, der älter ist als 45 Jahre?“ Julian Flak (AfD) erklärte: „Wir sollten nicht noch mehr Bürokratie schaffen. Ich wüsste gerne vorher, worüber wir entscheiden“ und stelle einen entsprechenden Verfahrensantrag, in dem die Stadtverwaltung aufgefordert wird, bis zur nächsten Sitzung eine konkrete Stellenbeschreibung vorzulegen. Diesem Antrag stimmten alle Ausschussmitglieder zu.

Nun muss die Verwaltung überlegen, für welche konkreten Aufgaben sie die Jugendpflegeperson einstellen will. Krause: „Wir haben im Vorfeld auch mit Tausendfüßler gesprochen, die so eine stelle ebenfalls begrüßen würden. Das Gesamtangebot in Kaltenkirchen ist einfach noch zu klein.“