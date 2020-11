Er ist der große Hoffnungsträger in der Corona-Krise: der Impfstoff. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht von geplanten 60 Corona-Impfzentren in Deutschland. Eines dieser Impfzentren könnte künftig in Kaltenkirchen eingerichtet werden. Zumindest, wenn es nach Jochen Gerlach geht.