Kaltenkirchen

Der familiengeführte Betrieb, der seit dem Jahr 2000 in der Carl-Zeiss-Straße in der Stadt ansässig ist, hat sich auf individuelle Verpackungslösungen und den Transportschutz aus Hart- und Weichschaum spezialisiert. Da war es kein Wunder, dass das Unternehmen von einer bundesweit tätigen Apothekergenossenschaft kontaktiert wurde, als feststand, dass nun auch Hausärzte die Schutzimpfungen vornehmen dürfen. Das kostbare Material muss ja sicher in die Praxen gelangen, geschützt gegen Vibrationen und Stöße sein.

In Sonderschichten Großauftrag gemeistert

"Der Auftrag kam sehr kurzfristig, sollte in einer Woche erledigt sein", sagt Novapor-Vertriebsmitarbeiter Julian Mühlenberg. "In drei Sonderschichten haben wir über die Osterfeiertage 25000 Impfstoff-Verpackungen termingerecht hergestellt." 21 Paletten seien an 14 verschiedene Apothekenstandorte in Deutschland gegangen.

Weil alles zur vollsten Zufriedenheit der Besteller funktionierte, folgte jetzt bereits der nächste Auftrag. Bis Ende April wurden weitere 50.000 Verpackungsboxen geordert, so Mühlenberg, "aber es können auch noch weit mehr werden, wahrscheinlich bis zu 300.000 Stück". Transportiert werden sollen in den Behältern die Impfstoffe von AstraZeneca und Biontech.

Verschiedene Impfstoffe - verschieden große Ampullen

Da die Ampullen unterschiedlich groß sind, sollte Novapor ursprünglich für jedes Produkt eine eigene Transport-Verpackung fertigen. Doch die Profis aus Kaltenkirchen zeigten sich innovativ und entwickelten eine variable, gemeinsame Lösung für beide Produkte. Indem sich jetzt ganz einfach der Durchmesser der Öffnungen verändern lässt, passen in jedes Polyethylen-Schaumstofftray mit entsprechenden Aufnahme-Nestern jeweils 18 Ampullen der Impfstoffe von AstraZeneca oder Biontech.

Die werden dann für den sicheren Transport in spezielle, zu kühlende Boxen für ihren sicheren Weg von den Apotheken zu den Hausärzten gestellt. Mühlenberg ist wichtig, dass die Transportgeräte mehrfach verwendet werden können. "Das hat bei uns wegen der Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert."

Kaltenkirchener Firma oft im Medizin-Sektor aktiv

Die sichere Verpackung von medizinischem Gerät ist für die Firma Novapor, die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, nichts Neues. "In der Vergangenheit haben wir auch schon formgeschnittene Schutzpolster für Gesichtsvisiere hergestellt. Und für Beatmungsgeräte des Lübecker Unternehmens Draeger liefern wir seit Jahren die passenden Verpackungen", so Mühlenberg.

Das Geschäft mit Firmen aus der Medizintechnik sei speziell in der jetzigen Corona-Zeit enorm gestiegen, "denn Transportschäden wären eine Katastrophe für die dringend benötigten Geräte für Kliniken und Patienten". Aber auch Firmen aus ganz anderen Branchen zählen zu den Kunden, darunter zum Beispiel auch Jungheinrich. Für den Gabelstaplerhersteller werden etwa Schutzstreifen produziert, damit die Fahrzeuge beim Versand nicht gegeneinanderstoßen und Schäden erleiden.

"Der Einsatz des Kaltenkirchener Unternehmens Novapor ist sehr lobenswert und ein Beitrag zur Offensive gegen das Coronavirus", sagte Bürgermeister Hanno Krause, als er sich persönlich ein Bild von der Produktionsstätte machte: "Deshalb bin ich auch stolz darauf, dass wir es in unserer Stadt haben."