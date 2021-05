Kaltenkirchen

"Das wir dabei sein dürfen ist Wahnsinn. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet", sagt eine überglückliche Alexandra Gailmann. Sie betreibt zusammen mit ihrem Lebensgefährten Andrea Colafrancaschi seit Anfang des Jahres das italienische Restaurant La Botte in der Hamburger Straße in Kaltenkirchen. Das darf sich nun als einziger Betrieb in Schleswig-Holstein auf einem Musikvideo zum neuen Album der bekannten Düsseldorfer Punkband Broilers präsentieren.

"Alles wird wieder OK!"

Ende März hatten die erfolgreichen Musiker, die 2014 und 2017 mit ihren Alben die Chartspitze erklommen, in den sozialen Netzwerken einen Aufruf gestartet. 29 ausgewählte Betriebe, vom Friseursalon über das Pflegeheim bis zum Club oder dem Restaurant sollten die alleinigen Akteure des Musikvideos zum Schlüsselsong "Alles wird wieder OK!" des neuen Albums "Puro Armor" werden.

Damit wollte die Band mal nicht sich selbst, sondern all denen eine Plattform geben, die in der Corona-Pandemie den Kopf nicht hängen lassen, auch in dieser für sie schwierigen Unternehmerzeit etwas wagen und positiv in die Zukunft blicken. Und darüber hinaus passe die Aktion perfekt zum Songtitel.

"Tausende haben sich daraufhin bei uns gemeldet, wollten mitmachen", sagt Jan Schüler vom Broilers-Presseteam. Aus Schleswig-Holstein schaffte es aber nur das La Botte, zu den Auserwählten zu gehören.

Freundin drängte Restaurant-Chefin zur Bewerbung

Auf die Aktion aufmerksam wurde Alexandra Gailmann durch eine Freundin, die sie dann immer wieder animierte, doch mitzumachen. Das tat sie dann auch. Sie schickte Fotos von ihrem Restaurant und dem Team an die Kontaktadresse, versehen mit einem kleinen Text. "Das wird doch sowie nichts", war sich Alexandra Gailmann sicher, die aber eigentlich immer positiv denkt. "Sonst hätten wir in der Pandemie doch das Lokal gar nicht gepachtet."

Sie und ihr Lebensgefährte konnten wegen der Corona-Beschränkungen in ihrem Lokal seit der Eröffnung noch keine Gäste empfangen, hielten sich nur durch den Außer-Haus-Verkauf über Wasser. In den Genuss staatlicher Unterstützungen kam das Paar auch nicht, weil es mit dem Lokal erst in diesem Jahr startete. "Jetzt können wir aber wenigstens die Außen-Gastronomie öffnen. Ein Lichtblick."

Wochen der Lichtblicke im La Botte

Ein Lichtblick war zwischendurch aber der Besuch des Kamerateams der Broilers, das kurz nach dem Anruf ihres Managements auftauchte. Bei dem Telefonat erfuhren die La Botte-Pächter, dass sie zu den Ausgewählten gehören und eines der beiden durch die Republik tourenden Filmteams auch bei ihnen in Kaltenkirchen für Aufnahmen Station machen werde. Zweieinhalb Stunden wurde dann im Restaurant und der Küche gedreht.

Dort zeigten Andrea Colafrancaschi und sein Sohn Federico unter anderem, wie hauseigene Pizza und Pasta hergestellt werden – und das Team durfte auch probieren. "Es hat allen wirklich geschmeckt", sagt Alexandra Gailmann, die sich für die Filmcrew noch etwas Besonderes ausgedacht hatte. In der Küche präsentierte sie den überraschten Aufnahmeleuten eine große Buttercremetorte mit dem Single-Cover des speziellen Broilers-Songs in feinstem Marzipan.

Das komplette Video mit allen Akteuren wird ab Montag, 3. Mai, auf YouTube verfügbar sein. "Wir sind sehr gespannt darauf, wissen auch nicht, wie die einzelnen Sequenzen zusammengeschnitten wurden", sagen die La Botte-Betreiber. "Die Neugier und Vorfreude sind riesengroß."