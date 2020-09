Kaltenkirchen

Die Corona-Pandemie hatte den neuen Vorstand des Kaltenkirchener Ringes, der Interessenvertretung der Geschäftsleute der Stadt, gleich zu Beginn seiner Amtszeit voll ausgebremst. "Wir konnten uns bis heute erst dreimal treffen", bedauert Sprecher Jörg Rehder. Doch das verjüngte zehnköpfige Team mit sechs neuen Gesichtern in seinen Reihen geht hoch motiviert an die Arbeit, plant einen Neustart in schwieriger Zeit. Erstes Ziel sei es, einen modernen, zeitgemäßen Internetauftritt zu präsentieren. "Wir hoffen, dass die Seite Ende des Monats abrufbar ist", sagt Michael Weiß vom Vorstands-Orga-Team.

Neuer Flyer der Interessengemeinschaft

Gerade fertig geworden ist hingegen schon der neue Flyer. "Eine starke Vereinigung für unsere Stadt", steht auf dem Cover. Er wird künftig zum Beispiel bei Neueröffnungen von Firmen oder Geschäften verteilt und erhält auch eine Beitrittserklärung. "Denn wir wünschen uns noch mehr Mitglieder", so Rehder. "Zurzeit haben wir genau 141."

Anzeige

Auf der Internetseite sollen sich künftig auch Firmen vorstellen können. Auch Werbung soll dort möglich sein. "Zu einem moderaten Preis", wie Vorstandsmitglied Lisa Rose ankündigt. Ein moderner Internetauftritt und auch das Bespielen von Kanälen wie Facebook sei heutzutage unabdingbar, glaubt Weiß. Auch einen monatlichen Newsletter mit aktuellen Infos soll es künftig geben. Der Start dafür soll bereits Mitte des Monats erfolgen.

Weitere KN+ Artikel

Gespräche über den Weihnachtsmarkt

Noch unklar ist zurzeit, ob es in diesem Jahr den traditionellen Weihnachtsmarkt des Ringes geben wird. Das müsse noch mit Bürgermeister Hanno Krause besprochen werden. Ebenso ist offen, ob die in diesem Jahr wegen Corona verschobene Gewerbemesse Kagem im nächsten Jahr stattfinden kann. "Wir werden bei den Firmen eine Umfrage starten und ein Meinungsbild einholen", kündigt Patrick Schumacher vom Vorstand an. Spätestens im November müsse man Klarheit haben, ob überhaupt Interesse bestehe, um gegebenenfalls mit den Vorbereitungen beginnen zu können. Ob sie tatsächlich stattfinden darf, hänge dann stark von der Corona-Entwicklung ab.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Gestrichen wurde bereits der verkaufsoffene Sonntag am 27. September. Er war wie stets an das große Oktoberfest der Kaltenkirchener Bank gekoppelt, das aber bereits gestrichen wurde. Ob es einen Sonntagsverkauf am 1. November gibt, sei noch offen, so Rehder: "Da müssen wir noch Gespräche führen."

Nikolausaktion für Kinder

Aber eine Nikolausaktion für Kinder soll es auf alle Fälle geben. Die Jungen und Mädchen werden dann an einer noch nicht feststehenden Stelle jeweils einen Schuh abgeben können, der professionell geputzt und mit Süßigkeiten befüllt wird. Die Schuhe werden dann in den Schaufenstern von Geschäften positioniert und können dort abgeholt werden.

Auch der traditionelle Ringball der Interessenvertretung im Februar wird nicht stattfinden. Er hatte sich zuletzt ohnehin nicht einer besonderen Beliebtheit erfreut. "Wir überlegen uns gerade eine Alternative", verrät Weiß: "Vielleicht gibt es dann mal ein Ring-Grillen." Auch an Vorträge ist im nächsten Jahr gedacht. "So könnten zum Beispiel Vertreter von Firmen ihre Unternehmen vorstellen", regt Rehder an: "Das halte ich für sehr interessant." Das Ring-Vorstandsteam ist aber auch für Anregungen aus der Mitgliedschaft dankbar. Überhaupt setzt der Sprecher auf eine engere Verzahnung untereinander. "Ich hoffe, dass bereits der neue Newsletter dabei hilft", sagt er.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite