„Corona lässt grüßen“, meinte der Vorsitzende der Kaltenkirchener Turnerschaft (KT), Thomas Langhein, bevor er zusammen mit Bürgermeister Hanno Krause Ehrungen verdienter Sportler im KT-Heim vornahm. Nicht auf der Jahreshauptversammlung, wie gewohnt, sondern in einer gesonderten Veranstaltung geschah dies. „Wir wollen den anspruchsvollen Anforderungen gerecht werden und die Mitglieder vernünftig ehren“, nannte er diese ungewohnte Form aufgrund der Corona-Pandemie.

Deutlich weniger zu Ehrende da als gedacht

Aber auch die Zahl derer, die zur Ehrung erschienen war, war aufgrund der besonderen Umstände deutlich geringer, als Langheins Listen aufwiesen. Rund 70 hätten es sein können, erschienen waren gerade einmal elf Mitglieder.

Mit einer Urkunde und einem Geschenk - einem Handtuch mit dem Wappen der Stadt Kaltenkirchen - gratulierte Bürgermeister Krause aus der Abteilung Tischtennis Max Westphal und Tim Bode zu ihren sportlichen Erfolgen des vergangenen Jahres. Der 16-jährige Max war Norddeutscher Meister in der Kategorie U15 im Einzel geworden. Außerdem schaffte er in der Kategorie U18 im Doppel der Jugend, als Landesmeister hervorzugehen. Tim (15) wurde Landesmeister in der Kategorie U15, Schüler-Doppel.

Seit 38 Jahren Trainerin in der KT

Ebenfalls für sportliche Leistungen ehrte Thomas Langhein aus der Abteilung Karate Levin Greve, die Leichtathletin Monika Hornemann sowie Daniel Schumann, ebenfalls aus der Abteilung Leichtathletik. Der siebenjährige Levin hatte in seiner Sparte bei der Ostdeutschen Meisterschaft zwei Zweitplatzierungen beim Kata Einzel sowie beim Kihon-Ippon-Kumite in der Altersklasse acht bis 11 Jahre geschafft. Monika Hornemann ist auch mit 77 Jahren noch sportlich aktiv. Als Trainerin engagiert sie sich bereits seit 38 Jahren für die KT. Die hervorragendste Leistung der 21-jährigen Daniela Schumann sind ihre beiden ersten Plätze bei der Landesmeisterschaft im Stabhochsprung. In der Halle schaffte sie eine Höhe von 3,50 Meter, in der Freiluft 3,60 Meter.

Finn Drümmer (24), der für seinen ersten Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft im Hochsprung mit 2,04 Metern und bei der Landesmeisterschaft den ersten Platz im Siebenkampf mit 4932 Punkten erreicht hat, sollte ebenfalls persönlich geehrt werden. Er musste allerdings kurzfristig die Veranstaltung verlassen, weil er als Feuerwehrmann alarmiert worden. Bürgermeister Krause lobte in diesen Zusammenhang auch diese Leistung. „Vom Eingang der Alarmierung, über die Fahrt zum Gerätehaus, dem Umziehen und Eintreffen am Brandherd dürfen nur zehn Minuten vergehen“, so Krause.

Seit Jahrzehnten Mitglied in der KT

Bei den Ehrungen der Jubilare konnte Thomas Lanhghein zwei echte Urgesteine begrüßen. 65 Jahre ist der 86 Jahre alte Günther Ebert der KT treu geblieben. Insbesondere Fußball war seine sportliche Leidenschaft, aber auch Tischtennis hat er im Verein gespielt. Sogar 70 Jahre ist Heinz Romanowski schon Vereinsmitglied. Der 85-Jährige hat fast sein ganzes Leben lang Fußball gespielt. Sein letztes aktives Spiel hat er 1997 in Portugal mit der Betriebsmannschaft des Flughafens Faro bestritten, erinnert er sich. Zusammen mit Günther Ebert ist es dem Verein zu verdanken, dass 1977 eine Alt-Liga gegründet wurde. „Wir sind noch die einzigen lebenden Gründungsmitglieder“, so Romanowski, der noch seinen original aus dem Jahr 1950 stammenden Spielerpass mit sich führt.

Ebenfalls für langjährige Mitgliedschaften ehrte der Vorsitzende Dieter Werner (25 Jahre) und Elfriede Alsleben sowie Edda Scholz (beide 40 Jahre).

Jahreshauptversammlung am 9. September

Die wegen Corona ausgefallene Jahreshauptversammlung der KT wird am Mittwoch, 9. September um 19 Uhr in der Marschweghalle stattfinden.

