Der Grundschule am Bahnhof Bad Bramstedt läuft die Zeit davon. Denn die Frist, um Fördergeld zum Umbau zu beantragen, läuft Ende September ab. Der Schulverband Bad Bramstedt muss sich also sputen. Doch reicht die Zeit aus oder gerät der Umbau der Grundschule am Bahnhof in Bad Bramstedt in Gefahr?