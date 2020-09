Kaltenkirchen/Norderstedt

Danach gab es von Einzelrichterin Christine Schmidt noch eine deftige Strafe für einen 36-jährigen Kaltenkirchener wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz, weil er seine frühere Lebensgefährtin und Mutter seiner siebenjährigen Tochter trotz eines bestehenden Kontaktverbotes einfach nicht in Ruhe ließ, sie immer wieder belästigte und sogar bedrohte.

Zwölf Einträge im Straf-Zentralregister

Der Mann, gegen den eigentlich prozessiert wurde, ist bei der Justiz kein Unbekannter. Zwölf Einträge hat er im Straf-Zentralregister. Meistens ging es dabei um Körperverletzung. So auch im verhandelten Fall im Oktober vergangenen Jahres in der Nähe des Bahnhofes Ellerau. Dort traf er auf seine Ex und deren neuen Lebensgefährten. Dem verpasste er nach einem Wortgefecht einen Schlag auf den Hinterkopf und würgte ihn. "Ich hatte richtige Male am Hals", klagte der 26-Jährige, der als Zeuge auftrat.

Die Tochter des Angeklagten musste den Vorfall mitansehen. Er habe sich geärgert, dass seine ehemalige Freundin ihm das gemeinsame Kind vorenthalten habe. Das mache man einfach nicht, so der Angeklagte. "Und dass es einen anderen Mann Papa nennt, ist nicht in Ordnung, hat mich enttäuscht, da ich meine Tochter über alles liebe." Über soziale Netzwerke hatte er zudem seine Ex-Freundin unzählige Male übel beschimpft, ihr sogar gedroht, sie zu töten. Die entsprechenden Passagen verlas Richterin Schmidt.

Polizeibeamte beleidigt

In einem weiteren Anklagepunkt ging es um Beleidigung von Polizisten. Ihnen hatte der Kaltenkirchener als Beifahrer in einem Auto die beiden Mittelfinger entgegen- und ihnen die Zunge rausgestreckt. "Als wir den Wagen anhielten und die Personalien des Beifahrers aufnehmen wollten, war der äußerst aggressiv", so ein damals beteiligter Beamter. "Komm', lass uns das Mann gegen Mann austragen", habe der arbeitslose Angeklagte gesagt. Er sei kaum zu beruhigen gewesen. Erst als zwei weitere Polizeifahrzeuge zur Unterstützung vor Ort eintrafen, habe sich die Situation entspannt.

"Ich habe mich schnell provozieren lassen, hätte mit Verstand reagieren sollen. Ich bin kein Schläger", rechtfertigte sich der Kaltenkirchener. "Sie gucken hier nur auf die negativen Sachen", fuhr er mit Blick auf die Richterbank fort. Es sei ihm nur darum gegangen, sein Kind zu sehen, was man ihm leider vorenthalte: "Gott weiß das."

Staatsanwaltschaft forderte Freiheitsstrafe

"Ich glaube dem Angeklagten kein Wort", sagte Staatsanwältin Heike Janssen-Gorontzy. Er sei nicht einsichtig und nicht auf dem Weg der Besserung. Er habe ein überschäumendes Temperament und bedrohe Leute. "Deshalb bringt auch eine Geldstrafe nichts." Sie forderte für den Angeklagten daher eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung.

Amtsrichterin Schmidt ließ dagegen noch einmal Milde walten und verhängte die einjährige Freiheitsstrafe zur Bewährung. Zudem muss der Angeklagte an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen, was er bereits einmal absolviert hat. Allerdings ließ sie es nicht an deutlichen Worten fehlen. "Sie haben es einfach nicht begriffen, dass das so nicht geht", sagte sie und fuhr fort: "Das hier ist ihre letzte Chance. Bei der nächsten Kleinigkeit reden wir dann über eine Freiheitsstrafe."

Zeuge hatte Vorladungen versäumt - als Angeklagter

Begriffen hatte offenbar der 26-jährige Zeuge in diesem Verfahren und neue Freund der Ex-Lebensgefährtin des Kaltenkircheners nicht, dass man vor Gericht zu erscheinen habe, wenn man als Angeklagter die Aufforderung dazu erhält. Das tat er aber mehrfach nicht, war angeblich krank. Nun einmal vor Ort, packte die Richterin die Gelegenheit beim Schopf, um das anhängige Strafverfahren zu eröffnen, hatte sogar vorsorglich eine Zeugin geladen.

Der wegen Betruges vorbestrafte Norderstedter gab alle Vorwürfe zu. "Das habe ich gemacht, da stand ich unter Rauschmitteln", sagte er: "Ich war damals krank." Und mit seiner Freundin hatte er gerade "auch keine schöne Zeit". Der Angeklagte hatte diverse Male über das Internet auf den Namen seiner ehemaligen Freundin Waren bestellt und zu sich liefern lassen. Unter anderem Parfüm, Turnschuhe und einen Stabmixer. Dann fälschte er noch eine Vollmacht für einen Mobilfunkvertrag mit Internetzugang.

Richterin Schmidt folgte dem Antrag von Staatsanwältin Janssen-Gorontzy und verhängte eine Geldstrafe gegen den Angeklagten, der nach eigenen Angaben nun keine Drogen mehr konsumiert und einen festen Job hat.

Geldstrafe über 6000 Euro

Wegen früherer Taten wurde eine Gesamt-Geldstrafe gebildet. Sie beträgt 6000 Euro, die der Verurteilte in monatlichen Raten von je 100 Euro abstottern darf. Das Urteil ist rechtskräftig, da sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwältin den Richterspruch akzeptierten.

