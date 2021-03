Kaltenkirchen

Mehrere Anläufe hat die Kaltenkirchener SPD gebraucht, um endlich durchzusetzen, was in vielen anderen Städten schon getan wurde: Der Gustav-Frenssen-Weg wird seinen Namen verlieren. Frenssen, der als Heimatdichter in mehreren deutschen Städten Straßen und Wege schmückte, war außerdem ein glühender Verehrer der Nazis und der Rassenideologie. Aus diesem Grund beantragte die SPD-Fraktion mehr als einmal die Umbenennung der kleinen Stichstraße am Krausen Baum.

SPD: Erst Lasker-Schüler, dann Stine Andresen

Kein leichter Weg – doch am Ende hat es geklappt, die Mehrheit der Stadtvertreter (nicht alle) hatte einer Umbenennung im November 2020 zugestimmt. Doch so steinig dieser Weg war: Die Findung eines neuen Straßennamens erweist sich da als ebenbürtig. Die Anwohner der kleinen Stichstraße hatten übrigens keine Vorschläge unterbreitet, berichtete Bürgermeister Hanno Krause im Bauausschuss.

Natürlich hat die SPD-Fraktion als Initiator für die Umbenennung einen gewissen Vorteil bei der Namenswahl. Doch die Sozialdemokraten waren sich selbst nicht so ganz einig: Zunächst beantragten sie für die Bauausschusssitzung die Umbenennung in den "Else-Lasker-Schüler-Weg", wenig später schickten sie per Änderungsantrag Stine Andresen als Namensgeberin ins Rennen.

CDU will Friedrich Hebbel

Auch die CDU, die als größte Fraktion in Kaltenkirchen nicht gerade begeistert war von der Umbenennung des Gustav-Frenssen-Wegs, kam mit einem Namensvorschlag. Zur Erinnerung: Die CDU stimmte im Sommer vergangenen Jahres nicht für die Umbenennung: "Einfach ein Schild, dran, auf dem erklärt wird, wer Frenssen ist. Auch das ist gegen das Vergessen", sagte damals Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe. Ein paar Monate später lenkten die Christdemokraten dann aber ein und stimmten ebenfalls dafür, dass der Nazi-Verehrer Frenssen nicht länger ein Straßenschild schmücken sollte. Mit dem Vorschlag für einen "Friedrich-Hebbel-Weg" schloss sich die CDU dem fraktionslosen Stadtvertreter Raimund Neumann an. Einig waren sich alle zumindest darüber, dass der künftige Name, der eines oder einer Heimatdichterin sein soll.

Weniger Frauen als Männer auf Straßenschildern

Zunächst gab es Diskussionen darüber, ob es nicht besser wäre, einen Frauennamen zu nehmen. Hanno Knierim von den Linken sagte: "Frauennamen sind unter-vertreten, es werden in Kaltenkirchen auf Straßenschildern mehr Männer als Frauen geehrt." Außerdem stimmte die Linke für Else Lasker-Schüler, weil sie als jüdische Schriftstellerin einen Kontrapunkt zu Frenssen setzen würde. Doch einige Ausschussmitglieder wollten, dass der Name auch Verbindung zur Region habe.

"Was hat Friedrich Hebbel mit uns zu tun?", fragte Reinhard Budschuh (Pro-Kaki). Das hatte zur Folge, dass angemerkt wurde, auch Lasker-Schüler habe keinen Bezug zu Kaltenkirchen. Stine Andresen hingegen kommt aus Wyk auf Föhr, was zumindest die SPD und auch Pro-Kaki als nah genug an Kaltenkirchen empfanden. Ach ja: Und dann war da noch der Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten: Ida Boy-Ed als ebenfalls norddeutsche Schriftstellerin (geboren in Bergedorf, gelebt in Travemünde).

Lesen Sie auch:Beschluss in Bad Segeberg: "Nazi-Straße" wird umbenannt

AfD mag Heimatdichterin

Zu viele Vorschläge verderben bekanntlich den Brei. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Da half es auch nicht, dass Julian Flak von der AfD sich für Stine Andresen aussprach "aufgrund ihres literarischen Werks, nicht weil sie eine Frau ist, das ist mir egal". Er rezitierte auch gleich ein paar Zeilen eines ihrer Gedichte, in denen es um Heimat und blaue Augen ging: "Das passt", sagte Flak.

Abstimmungen brachten kein Ergebnis

Am Ende stimmten die neun Mitglieder über die beiden Anträge von CDU (und Neumann) und SPD ab: Sowohl Friedrich Hebbel als auch Stine Andresen bekamen keine Mehrheit. Also beschloss der Ausschussvorsitzende Thies Rickert, die Beratung zu vertagen, weil so keine eindeutige Empfehlung an die Stadtvertretung gegeben werden könne.

Der Vorschlag der SPD, einen Arbeitskreis für künftige Namensänderungen zu bilden wurde mit fünf zu vier Stimmen knapp befürwortet. Angesichts der Diskussionen im Ausschuss wohl keine schlechte Idee.