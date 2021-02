Kaltenkirchen

Mit dem gemeinsamen Konzept wurden Ausstattungsszenarien für die digitale Medientechnik (Klassenraumausstattungen), die Modernisierung der Netzwerkverkabelung und die Integration einer flächendeckenden WLAN-Versorgung in allen Kaltenkirchener Schulen entwickelt und abgestimmt.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes bis Ende 2022 sind Investitionen von jeweils rund einer Million Euro der Stadt und des Schulverbandes vorgesehen. Diese Investitionen werden über den sogenannten Digitalpakt 1 vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Die Beantragung der Fördermittel kann bis Ende 2022 erfolgen.

Fast die Hälfte der Förderung schon erfolgt

Durch die Stadt Kaltenkirchen sind bislang Auszahlungen und Aufträge in Höhe von rund 435.000 Euro (43 Prozent) erfolgt und es wird im ersten Halbjahr 2021 mit einer Förderung hierfür in Höhe von 277.000 Euro gerechnet. Das sind 47 Prozent der erwarteten Gesamtförderung in Höhe von 588.110 Euro.

Durch den Schulverband Kaltenkirchen sind bislang Auszahlungen und Aufträge in Höhe von rund 532.000 Euro (50 Prozent) erfolgt und es wird im ersten Halbjahr 2021 mit einer Förderung hierfür in Höhe von 394.000 Euro gerechnet. Dies sind 69 Prozent der erwarteten Gesamtförderung in Höhe von 567.576 Euro.

Ende Februar WLAN an allen Schulen

In den Schulen wurden bereits die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen für die Digitalisierung geschaffen, die Netzwerkverkabelung modernisiert, die örtlich eingebundenen IServ-Portalserver beschafft und installiert sowie die ersten Klassenräume mit digitaler Medientechnik ausgestattet.

Bis Ende Februar 2021 werden alle Kaltenkirchener Schulen flächendeckend mit WLAN ausgestattet. Die vom Land Schleswig-Holstein angeschlossenen Breitbandverbindungen sorgen für synchrone Up- und Downloadgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabyte pro Sekunde.

Bis Ende 2021 sollen 90 Prozent aller Kaltenkirchener Klassen- und Fachräume mit der nach dem Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Präsentationsausstattung versehen werden. Das umfasst die Anbringung von höhenverstellbaren Whiteboards mit Kurzdistanzbeamern und Lautsprechern, sodass Medien von einem Tablet-PC auf die Präsentationsfläche gespiegelt werden können.

246 Tablet-PCs angeschafft

Darüber hinaus wurden im Herbst 2020 über das "Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt" (Digitalpakt 2.0) durch die Stadt insgesamt 129 mobile Endgeräte (Tablet-PCs) für 76.035 Euro und vom Schulverband Kaltenkirchen 117 mobile Endgeräte für 70.000 Euro entsprechend der Bedarfsmeldungen der Schulen angeschafft. Diese Kosten wurden bereits komplett durch den Bund und das Land erstattet.

Die laufenden Kosten für die Wartung und den Betrieb der Geräte werden allerdings nicht gefördert. Hierfür ist jährlich mit Kosten in Höhe von etwa zehn Prozent der Gesamtkosten zu rechnen. Für die Stadt bedeutet das zusätzliche laufende Kosten in Höhe von 7000 Euro jährlich, für den Schulverband in Höhe von etwa 6470 Euro, die nicht bezuschusst werden.

Ziel des Sofortausstattungsprogramms ist es, alle Schüler leihweise mit mobilen Endgeräten zu versorgen, die zu Hause nicht auf Laptop oder Tablet zur Teilhabe am Distanzunterricht zugreifen können. Aufgrund diverser Nachmeldungen der Schulen beschaffen die Stadt weitere 77 im März und der Schulverband weitere 72 Endgeräte.

Die aktuelle Beschlusslage der politischen Gremien sieht vor, den Schulen bis zum Ende des Jahres 2022 insgesamt so viele Endgeräte bereitzustellen, bis ein Ausstattungsschlüssel von 1 zu 4 (Endgerät zu Schüler) erreicht ist.

Verwaltung hat zwei IT-Fachleute eingestellt

"Die Corona-Lage hat den bereits eng eingetakteten Umsetzungsprozess zusätzlich beschleunigt und uns die Notwendigkeit der Digitalisierungsmaßnahmen noch einmal eindrücklich aufgezeigt und zu Nachjustierungen seitens des Bundes und des Landes geführt. Die meisten unserer Maßnahmen wollen wir bis Ende des Jahres abschließen", sagt Bürgermeister Hanno Krause: "Für die dauerhafte Begleitung dieses Prozesses haben wir inzwischen zwei IT-Fachleute eingestellt und in der Verwaltung einen Koordinator bestimmt."

Die Stadt Kaltenkirchen ist Schulträger für das Gymnasium, die Grundschule Flottkamp und die Grundschule Alter Landweg. Der Schulverband Kaltenkirchen ist Schulträger der Gemeinschaftsschule am Marschweg, der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, der Grundschule am Lakweg und der Förderschule am Lakweg.