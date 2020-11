Als am 1. November eine Bewohnerin mit Verdacht auf Lungenentzündung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, nahm das Drama im DRK Alten- und Pflegeheim „Krauser Baum“ in Kaltenkirchen seinen Lauf. Noch am selben Nachmittag erfuhr das Heim: Die Bewohnerin hatte sich mit Corona infiziert.