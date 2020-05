Boxsport in Kaltenkirchen ist schwer angezählt

Kaltenkirchen

„Ich sehe in diesem Jahr auch keine Veranstaltungen mehr“, sagt Martin Jahnke, Sportwart der rund 50-köpfigen Boxsparte der Kaltenkirchener Turnerschaft.

Erstmals wurde jetzt ein Konditionstraining im Freien angesetzt. Die zwölf Teilnehmer liefen im Freizeitpark in großem Abstand rund fünf Kilometer, höchstens zwei mit der nötigen Distanz nebeneinander. „Da haben wir ganz genau drauf geachtet, denn das Einhalten von Regeln ist in unserem Sport äußerst wichtig“, versichert Spartenleiter Jens Wiechmann. „Aber wir wollten einen kleinen Teil unserer jungen Sportler wenigstens aus der Entfernung einmal in Bewegung sehen.“

Boxen ist ohne Kontakt nicht möglich

Beim Boxen ist selbst im Training engster Körperkontakt im Ring unerlässlich. „Dabei geht es um ein Verfeinern der Technik. Nur so können wir unsere Kämpfer auf den Fight vernünftig vorbereiten“, erklärt Jahnke und fügt hinzu: „Da fließt im Sparring schon ordentlich Schweiß und manchmal auch Blut.“ Das zu erlauben, sei derzeit undenkbar. Im Übrigen sei die Boxhalle gesperrt. So beschränken sich die Übungsmöglichkeiten seiner Schützlinge auf Liegestütze und Schattenboxen zu Hause oder Jogging-Runden draußen.

Leistungsträger wirft es zurück

Für die meisten Mitglieder der Sparte sei das nicht ganz so schlimm, da sie generell nicht an Turnieren teilnehmen würden oder noch nicht so weit wären. „Aber für die fünf Leistungsträger im Alter zwischen 17 und 20 Jahren ist das extrem hart, es wirft sie sportlich zurück“, meint Wiechmann. „Dass unser Trainer Harald Sixt für sie individuelle Übungsprogramme zusammengestellt hat, hilft nur bedingt.“

„Zu Hause wird man faul“, gibt Razmik Sargsyan zu. Der 17-jährige Kisdorfer ist der Erfolgreichste der Boxstaffel. Sogar auf Bundesebene. „Man muss sich zwingen, den inneren Schweinehund zu überwinden, auch wenn es schwerfällt.“ Es sei wichtig, die Kondition zu erhalten. Dass absolute Fitness erforderlich ist, macht Jahnke seiner Truppe in den regelmäßigen Telefonaten immer wieder klar: „Wenn es wieder losgeht, schicken wir nur jemanden in den Ring, der topfit ist. Das wissen die Jungs auch.“

Noch ist Saisonhöhepunkt nicht abgesagt

Sargsyan und Luca Baumgartner (20) haben ihre letzten Kämpfe im Februar in Hamburg gegen starke Gegner gewonnen. Es sollten weitere Fights folgen, bevor sie im September vor heimischer Kulisse im Halbfinale der Männer-Landesmeisterschaften starten wollten. Sargsyan wäre dann 18 Jahre alt und teilnahmeberechtigt. Dieser Saisonhöhepunkt ist noch nicht offiziell abgesagt, doch Jahnke glaubt nicht, dass die Fäuste fliegen. Es stünde in den Sternen, wann ein geregeltes, wettkampforientiertes Training wieder aufgenommen werden könne. „Das ist aber für Meisterschaften entscheidend.“

Die Laufeinheit im Freizeitpark, wo es bergauf und bergab ging, um Ausdauer und Schnellkraft zu steigern, sei recht gut gewesen. „Doch die Arbeit im Ring kann so etwas in keinster Weise ersetzen“, erklärt Sportwart Jahnke.

