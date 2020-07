Fuhlendorf

Bis 1992 hatte das Dorf noch Hauskläranlagen, die aber nicht mehr den Umweltstandards entsprachen. Deshalb baute die Gemeinde Klärteiche und eine sogenannte Mischwasserkanalisation, in die sowohl die Hausabwässer als auch das Regenwasser von Fahrbahn und Dächern strömt. Bad Bramstedt trennt dagegen Abwasser und Regenwasser. Das Abwasser fließt ins Klärwerk, von wo aus es gereinigt in die Bramau fließt, das Regenwasser wird über Regenrückhaltebecken in die Auen eingeleitet. Eine solche getrennte Anlage wäre aber für kleine Orte nicht praktikabel.

Vor sieben Jahren stellte sich dann aber in Fuhlendorf bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle heraus, dass große Teile der Rohre gebrochen und von Wurzeln durchwachsen sind oder Rohrverbindungen sich gelöst haben. Offensichtlich wurde damals gepfuscht. Paradoxerweise ist ein alter Regenwasserkanal in der Hauptstraße, der schon in den 1970er Jahren verlegt worden war und Anfang der 1990er Jahre in die Abwasserkanalisation einbezogen wurde, weit weniger beschädigt als die neueren Rohre.

Verärgert über Pfusch von damals

"Über die schlechte Arbeit von damals bin ich sehr ärgerlich", sagt Bürgermeister Jürgen Schümann. "Die Firma gibt es aber nicht mehr, wir können niemanden mehr zur Verantwortung ziehen." Nun muss die Gemeinde selbst in die Tasche greifen. Schümann schätzt die Kosten für die Erneuerung der Kanalisation in der Hauptstraße auf rund 900.000 Euro.

Längerfristig muss sich die Gemeinde die Investition über die Abwassergebühren von den Bürgern wiederholen, doch Schümann und auch der Kämmerer des Amtes Bad Bramstedt-Land, Walther Hadeler, gehen davon aus, dass die Gebührenerhöhung moderat ausfallen wird. Zurzeit bezahlen die Fuhlendorfer ohnehin eine, allerdings nur vorübergehend, extrem niedrige Gebühr: 30 Cent pro Kubikmeter und 5 Euro Grundgebühr pro Monat.

Niedrige Abwassergebühr

Dieser niedrige Satz hängt damit zusammen, dass die bereits erfolgte Kanalsanierung in den Nebenstraßen viel billiger wurde als geplant. Im Gebührenhaushalt war dadurch ein Polster entstanden, das nun wieder abgebaut wird. Im nächsten Jahr müssten die Fuhlendorfer mit dem "sonst üblichen Satz" von einem Euro pro Kubikmeter rechnen, so Hadeler. In den nächsten Jahren könnte die Abwassergebühr dann noch etwas weiter steigen. Zum Vergleich: In Bad Bramstedt bezahlen die Bürger in diesem Jahr 1,86 Euro pro Kubikmeter. Eine Grundgebühr gibt es nicht. Dafür wird aber eine Extragebühr für Regenwasser erhoben, die nach versiegelten Flächen berechnet wird.

In Fuhlendorf wird die Steigerung auch deshalb gering ausfallen, weil die Investition von 900.000 Euro auf 67 Jahre abgeschrieben werden kann.

Auch die Asphaltdecke wird erneuert

Die Erneuerung der Kanalisation ist nur ein Teil der Arbeiten. Auch die Asphaltdecke in der Ortsdurchfahrt wird komplett erneuert. Sie befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Nicht erneuert werden muss aber der Bürgersteig, den es nur auf der Nordseite der Hauptstraße gibt. "Deshalb", so Schümann, "müssen wir auch keine Anliegerbeiträge erheben."

Die Arbeiten sind in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der jetzt begonnene Abschnitt erstreckt sich von der Landesstraße 319 ( Bad Bramstedt – Neumünster) bis zur Einmündung des Seegenweges gegenüber dem Ehrenmal. "Wir wollten eigentlich schon im März beginnen, doch die Abstimmungen mit den Behörden verzögerten sich", erläuterte Bürgermeister Schümann. Er ist dennoch optimistisch, bis zum Winter fertig zu sein. Im Frühjahr 2021 folgt dann der zweite Abschnitt vom Seegenweg bis zum westlichen Ortsausgang.

Mit den Bauarbeiten ist nach öffentlicher Ausschreibung die Bimöhler Baufirma Gottwald beauftragt worden, die in Bad Bramstedt zurzeit auch den Landweg saniert. "Ich bin sehr froh darüber, dass ein Unternehmen aus der Umgebung den Zuschlag bekommen hat", sagt der Bürgermeister. "Wenn es Probleme gibt, werden die bei mir auf der Terrasse geklärt und nicht im Gerichtssaal."

