Für Karrenbauer wird Kindheitstraum wahr

Als sich das große rote Tor im Indian Village auf dem Kalkberg öffnet, kommt zunächst Katy Karrenbauer auf einem Planwagen herausgefahren. Begleitet von Dutzenden Reportern mit Fotoapparaten und Fernsehkameras. Die Schauspielerin verkörpert im neuen Stück der Karl-May-Spiele die Treckführerin Rosalie Ebersbach.

Eine Flinte für Karrenbauer , Hehn bekommt einen Colt

Minutenlang posiert Karrenbauer für die Kameras, die Fotografen rufen durcheinander: „Hierher, hierher.“ „ Katy, eine Schießbewegung.“ „Weiter links.“ „Hier unten.“ Geduldig, charmant und witzig begegnet sie all den Wünschen.

„Ich bin bewaffnet, dann kann es ja losgehen“, scherzt Karrenbauer, als Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, ihr schließlich die Flinte überreicht. Für Mitspieler Schascha Hehn, der als Ölprinz im Zwirn eines vermeintlichen Gentlemans daher kommt, gibt es einen silbernen Colt zur Vollendung des Bühnenoutfits.

Gaststars lernten sich vor zwei Tagen kennen

Erst vor wenigen Tagen haben sich Katy Karrenbauer, den meisten wohl bekannt als Bankräuberin „Walter“ im Knast der RTL-Serie „Hinter Gittern“, und „Traumschiff“-Kapitän Sascha Hehn kennengelernt. „Wir verstehen uns gut“, sagen beide.

Für Karrenbauer sei die Ankunft am Kalkberg so etwas wie nach Hause kommen. Winnetou-Darsteller Alexander Klaws kenne sie bereits seit Jahren. Auch als Winnetou habe sie ihn bereits am Kalkberg gesehen. „Ich liebe ihn.“ Joshi Peters sei ihr ebenfalls seit Jahren bekannt. „Es ist wie eine Familie.“ Mit einigen Darstellern stand sie bereits selbst auf der Bühne.

Karl May weckt Kindheitserinnerungen

Karl May, das weckt bei beiden Gaststars Kindheitserinnerungen. „Schon als Kind haben wir immer Cowboy und Indianer gespielt“, sagt Sascha Hehn. Auch die Filme sind ihnen bekannt. Winnetou mit Mario Adorf. Karrenbauer erinnert sich: „Wir haben geweint als Mario Adorf Nscho-tschi tötet.“

Bei den Karl-May-Spielen war Karrenbauer regelmäßig im Publikum dabei. „Und nun bin ich hier, ich bin happy“, ruft sie in die Menge. Ein Kindheitstraum gehe in Erfüllung. Auch wenn es nicht die Indianer-Rolle geworden ist.

Vor der Spielzeit unter freiem Himmel hat Karrenbauer, die in Kiel aufgewachsen ist, keine Scheu. „Ich liebe es bei Wind und Wetter zu spielen.“

Sascha Hehn liebt die Herausforderung

Für Sascha Hehn ist der Auftritt in der großen Kalkberg-Arena vor fast 10.000 Zuschauern eine Herausforderung. „Das kenne ich nicht“, gibt er unumwunden zu. Aber er sucht die Herausforderung. „Daran wachsen wir.“

Als Ölprinz spielt er den Schurken des Stücks. „Ein Bandit, ein Mörder“, beschreibt Hehn seine Figur. „Ich hoffe, das Publikum nimmt es ihm nicht ganz so übel.“ Hehn aber ist froh, dass er für die Saison am Kalkberg aus der Schublade des netten Kerls von nebenan herausgeholt wurde.

Für seine erste Vorstellung vor den Medien kommt Sascha Hehn auf einem Schimmel hereingeritten. Für seine Rolle übt er das Reiten seit eineinhalb Monaten wieder intensiv. „Ich saß das letzte Mal vor 38 Jahren auf dem Pferd“, sagt Hehn.

Noch so eine Herausforderung, die ihn schon etwas nervös gemacht habe anfangs. „Aber ich habe hier eine tolle Reitlehrerin“, lobt Hehn, alles sei sehr professionell am Kalkberg. Und die Chemie mit seinem Schimmel Meloso stimme. „Ein tolles Pferd.“

Ein neues Bühnenbild entsteht

Für die 69. Saison laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Es entsteht ein komplett neues Bühnenbild, teilt die Kalkberg GmbH mit. Blickfang werde ein Ölffeld mit zwei Bohrtürmen sein und einem Bahnanschluss. Dazu werden das Dorf der kriegerischen Nijoras-Indianer, ein heruntergekommener Saloon und das Tipi-Dorf der Navajo gebaut.

Die Proben beginnen Ende Mai und dauern fünf Wochen. Die Schauspieler freuen sich auf die kommende Zeit. Hehn hofft für die Spielzeit auf reichlich Sonne und darauf, dass das Publikum wieder großen Spaß mit dem neuen Stück haben wird.

Das Ensemble im vergangenen Sommer hat die Latte hochgelegt. Erstmals hatten mehr als 400 000 Menschen die Inszenierung in einer Saison gesehen.

Premiere feiert der „Der Ölprinz“ dann am 27. Juni. Bis zum 6. September werden 72 Vorstellungen gezeigt.

