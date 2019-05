Bad Segeberg

Flankiert wird der Hauptdarsteller darauf von den Gaststars Larissa Marolt als Tiffany O’Toole und Raúl Richter als Titelheld Martin Baumann. Über ihren Köpfen schwebt bedrohlich ein mächtiger Geier.

Zum 26. Mal Renato Casaro

Zum 26. Mal gestaltete Weltstar Renato Casaro das Plakatmotiv. Die Karl-May-Spiele sind nach eigenen Angaben auf dem gesamten Erdball das einzige Theater, für das der renommierte Künstler aus dem italienischen Treviso malt.

Seit Anfang April hat Casaro am neuen Motiv gearbeitet. Aus ersten Bleistift-Scribbles entwickelte er ein Bild, das die Betrachter sofort in seinen Bann ziehen soll. Neben den drei wichtigsten Schauspielern zeigt das Plakat auch einige Teile des Bühnenbildes aus dem Stück, das am 29. Juni 2019 Premiere feiern wird: die Hütte des Bärenjägers Baumann und die „Stadt über den Wolken“, in der sich das Finale des Abenteuers abspielt.