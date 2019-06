Bad Segeberg

Die Karl-May-Spiele erleben gerade die mit Abstand erfolgreichste Phase ihrer Geschichte. Für die Kalkberg GmbH gibt es also keinen Anlass, an ihrem Erfolgskonzept etwas zu ändern. Und das hat sie mit ihrer neuen Inszenierung „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ offenbar auch nicht vor.

Am Freitag gewährte das Ensemble den Medien einen Einblick in erste weitgehend durchchoreografierte Szenen des neuen Stücks, das am kommenden Sonnabend um 20.30 Uhr im Freilichttheater am Kalkberg seine Premiere feiert.

Personell getragen wird das Abenteuer, für das zum letzten Mal Norbert Schultze junior als Regisseur die Gesamtverantwortung trägt, von zwei Neulingen und einem Rückkehrer. Alexander Klaws, der in der Saison 2017 bereits in der Titelrolle des „Old Surehand“ im Wilden Westen von Bad Segeberg gespielt hatte, schlüpft in diesem Sommer erstmals in die Rolle des Apachen-Häuptlings Winnetou.

Ihm zur Seite stehen als Gaststars die 26-jährige Larissa Marolt als „Tiffany O’Toole“, in den Rocky Mountains gestrandete Schauspielerin, und der 32 Jahre alte Raúl Richter als „ Martin Baumann“, Sohn des Bärenjägers.

500000 Euro in Bühne und Technik investiert

Doch nicht nur in ihren Personaletat haben die Karl-May-Spiele zur neuen Spielzeit investiert: Eine halbe Million Euro sind nach den Worten von Geschäftsführerin Ute Thienel unter anderem in das neue Bühnenbild, die Lichttechnik und die Kostüme geflossen. Schon bei den sieben gestern präsentierten Szenenbildern wurde ziemlich rasch deutlich, dass wesentlich mehr Indianer eingekleidet werden mussten als in den Jahren zuvor. Das ist dem Umstand geschuldet, dass in „Unter Geiern“ gleich mehrere, zum Teil konkurrierende Stämme ein Rolle spielen.

Inszenierung kostet 5,2 Millionen Euro

Weitere 350 000 Euro hat die Kalkberg GmbH für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadion selbst ausgegeben. Neben neuen Handläufen sind die Neuanschaffungen vor allem zu hören: Neue Boxen zur Beschallung der Ränge sollen laut Thienel für eine bessere Qualität vor allem im oberen Bereich der Arena sorgen. „Insgesamt kostet die neue Inszenierung 5,2 Millionen Euro.“ Wie in jeder Spielzeit müssen bis Anfang September rund 200 000 Besucher in die 72 Vorstellungen kommen, damit die Gesellschaft am Ende schwarze Zahlen schreiben kann.

Sechs Rekorde in Folge

Dass die auch 2019 gelingt, daran zweifelt niemand. Voriges Jahr hatten die Karl-May-Spiele das sechste Mal in Folge einen neuen Zuschauer-Rekord melden konnten: Genau 388 910 Besucher sahen das Stück „ Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“, zum letzten Mal mit Jan Sosniok in der Rolle des edlen Apachen. Dass sich die Kalkberg GmbH irgendwann einmal in Richtung der 400 000er-Marke bewegen würden, hätte noch in den neunziger Jahren niemand für möglich gehalten. Damals galten schon 300 000 Zuschauer als weitgehend utopisch.

Der Name Norbert Schultze jr. wird damit mit einer beispiellosen Erfolgsserie verbunden bleiben. Der Hamburger mit seiner Wahlheimat Kapstadt in Südafrika hatte die Karl-May-Spiele 1999 zum ersten Mal als Regisseur inszeniert. In diesem Sommer feiert der Mann, der auch beim letzten Mal wieder in gewohnt entspanntem Plauderton durch die Pressevorführung begleitete, seinen 77. Geburtstag.