Bad Segeberg

Die Kakteen sind schon da, diverse Felle ebenso – und die US-Flagge weht auch. Im Western-Dorf mit seinen rustikalen Buden wächst derzeit die kleine Open-Air-Bühne, auf der ab 1. Juli um 19 Uhr das erste Live-Hörspiel gezeigt wird: "Winnetou – Das Gold der Rocky Mountains".

Aufgrund der Pandemie kann das für 2020 geplante Wildwest-Abenteuer "Der Ölprinz" erst 2022 über die echte Bühne im Stadion gehen; doch gleich nebenan werden Winnetou und Old Shatterhand schon in wenigen Tagen endlich wieder reiten – zumindest akustisch.

Firma European aus Bad Segeberg baut auf

Dafür sind allerdings umfangreiche Vorbereitungen nötig. Nachdem die Haustechnik der Karl-May-Spiele das rund einen halben Meter hohe Bühnenpodest in den Winkel zwischen Saloon und Sheriff-Büro der kleinen Westernstadt gezimmert hatte, begannen Thomas Beth und Arne Dewitz von der Bad Segeberg Firma European mit dem Aufbau der metallenen Truss-Pfeiler und des maßgeschneiderten Bühnendachs. Dessen Farbe, "Vanille", passe zum daneben liegenden Saloon, erklärt Mediensprecher Michael Stamp. Dafür, dass die Bühne ausgeleuchtet und auch die Westernstadt in ein gemütliches Lichtdesign getaucht wird, sorgt Andreas Beller.

Vor dem benachbarten Nebraskahaus haben Tonmeister Thomas Fuß und Tonassistent Lasse Dunker ebenfalls alle Hände voll zu tun. Sie werden von dort aus den Ton der Hörspiele steuern – und jede Menge Soundeffekte und Musiken einspielen. "Wir haben in den 90 Minuten ungefähr 200 Töne, die abgefahren werden", erklärt Lasse Dunker. Das reiche vom kurzen Peitschenhieb über brodelnde Geysire bis hin zu Explosionen und natürlich der berühmten Winnetou-Melodie.

Drahtlose Headsets für sieben Schauspieler

Die sieben Schauspieler würden mit drahtlosen Headsets ausgestattet, erklärt Stamp, für Geräuschemacher Marc Francisco kämen noch drei fest installierte Mikrofone dazu, damit er Pferdegetrappel, eine komplette Saloonschlägerei und sogar einen einfahrenden Zug live vor den Augen und Ohren der Zuschauer darstellen könne.

Auf 30 Quadratmetern Bühne kann das Ensemble sein rund 90-minütiges Abenteuer spielen. "Viele Zuschauer wissen nicht so recht, was sie sich unter einem Live-Hörspiel vorstellen sollen", sagt Michael Stamp, zugleich der Autor des Stücks. "Mancher glaubt, hier werde einfach eine fertige Produktion vom Band abgespielt – aber es wird ein live aufgeführtes Theaterstück, bei dem bis auf eine winzige Sequenz alles vor Ort gesprochen und mit handgemachten Geräuschen unterstützt wird. Allein schon das Proben ist ein Riesenspaß!"

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier Rollen gleichzeitig

So werde Komiker Patrick L. Schmitz in einer einzigen Szene alle vier Rollen verkörpern, die er bisher am Kalkberg gespielt hat. Ebenfalls dabei sind Sascha Hödl als Winnetou, Joshy Peters als Old Shatterhand, Jogi Kaiser als Sam Hawkens, Melanie Böhm als Rosita, Fabian Monasterios als Peteh und Jan Stapelfeldt als Carpio. Bis auf die "Blutsbrüder" Hödl und Peters übernehmen alle Schauspieler mehrere Rollen.

Lars Saggau und sein Team der Karl-May-Haustechnik haben die Bühne mit allerlei liebenswerten Kleinigkeiten dekoriert. Ab Anfang kommender Woche wird im Indian Village geprobt. Dann stößt auch Waffenmeister Horst Lipsius dazu. Bis zum 18. Juli spielt das Ensemble jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und 19 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Anschließend finden die Vorstellungen unregelmäßig statt, da im benachbarten Freilichttheater einige größere Konzerte über die Bühne gehen.

Tickets online sichern

Die genauen Termine sind auf der Website www.karl-may-spiele.de zu erfahren. Dort werden aktuell die Hörspiel-Vorstellungen vom 1. bis 4. Juli verkauft. Ab Ende Juni werden die weiteren Termine freigeschaltet, sobald die Corona-Regelungen des Landes Schleswig-Holstein aktualisiert sind. Ebenso auf der Homepage lassen sich die neu aufgelegten Backstageführungen buchen.