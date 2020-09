Am Kalkberg herrscht Trauer: Norbert Schultze jr., der langjährige Regisseur der Karl-May-Spiele, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Von 1996 bis 2019 hat er – mit wenigen Unterbrechungen – in Bad Segeberg inszeniert. "Wir verlieren einen Freund", sagte Geschäftsführerin Ute Thienel am Freitag.