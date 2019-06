Kattendorf

„An einigen Stellen war es kaum auszuhalten“, meinte Carola Reiser, eine der Besucherinnen. Mit einer Ohrfeige eröffnete die Nachwuchsgruppe des Theaterclubs auf der Bühne eine sehr realistisch anmutende Mischung aus Gewalt, Macht und Unterdrückung. Marie Kolbeck schlüpfte dabei in die Rolle von Steffi, die in der Clique das Sagen hatte. In einem Selbstgespräch unterstrich das Mädchen: „Die anderen erwarten, dass ich Zoe (Emilie Hübner) so richtig fertig mache. Und das werde ich auch tun!“ Die Begründung bekam das Publikum umgehend geliefert. Zoe war aus der Gruppe ausgestiegen und sollte dafür bestraft werden. Der Schlag ins Gesicht war nur der Anfang von Niederträchtigkeiten, die am Ende komplett aus dem Ruder liefen.

Sogar ein Mord wird in Erwägung gezogen

Wie reagierte Zoe, die zweite Hauptdarstellerin des Dramas? Sie blieb der Schule fern und schob eine Krankheit vor. „Die werden wir schon irgendwie erwischen“, hieß es drohend von der Gegenseite. Fürchterliche Möglichkeiten wurden gedanklich durchgespielt. Sogar die einstige Freundin umzubringen und den Tod als Unfall darstellen, zog die Anführerin in Erwägung. Das schien ihren Mitläufern aber zu weit zu gehen. Steffi ließ sich etwas anderes einfallen.

Zoes jüngerer Bruder Nick (Ante Stein), ein außergewöhnlich begabter Musterschüler, wurde als Opfer ausgeguckt. Er sollte auf die schiefe Bahn gelockt und von der Gruppe „aufgenommen“ werden. Ihn volltrunken nach Hause zu schicken, war das erste Ziel. Wie so etwas ganz simpel funktionieren kann, machte das Ensemble der 13- bis 18-Jährigen auf der Bühne sehr überzeugend vorstellbar. Typische Ohnmacht stellten die KidKatts genauso überzeugend dar wie die Verbreitung von Angst und Schrecken.

Mutprobe endet im Koma

Den Gipfel des perfiden Ausübens von Macht erreichte das Stück, als Nick zum S-Bahn-Surfen überredet wurde und die Mutprobe für ihn im Koma endete. Hintergrundgeräusche von Bahn, quietschenden Bremsen und Martinshorn reichten, um das Ende mit Schrecken vorstellbar zu machen. Die Clique distanzierte sich von Steffi, die plötzlich alleine blieb und einen Einblick in ihr Seelenleben lieferte. Im Alter von zehn Jahren hatte sie die Eltern verloren. Aktuell befand sie sich im vierten Heim. Die Täterin war offensichtlich selber ein Opfer.

In der Realität sei Mobbing nicht so krass

Nach der Vorstellung halfen die erleichterten Gesichter der 13 Akteure, die Spannung des Publikums zu überwinden. Mit endlos langem Beifall belohnte es das grandiose Bühnenspiel. Von allen Seiten wurden die jungen Leute mit Lob überhäuft. Souffleur Dietmar Ritter beteuerte später: „Ich musste nicht einmal eingreifen. Sie haben immer wieder alleine in den Text reingefunden.“ Regisseurin Saskia Serwotka, die selber regelmäßig in Kattendorf auf der Bühne steht, bekannte: „Ich bin total beeindruckt.“

Zwölf der 13 Akteure besuchen derzeit noch die Schule. Im nachträglichen Gespräch verrieten sie, wie sie Mobbing in der Schule bisher erlebt haben. So krass, wie es das Problemstück „MachtSpiel“ zeigt, zum Glück noch nicht, in Ansätzen aber schon.

Zwei Vorstellungen folgen noch: Freitag, 7. Juni, sowie Sonnabend, 8. Juni, jeweils um 19 Uhr im Theaterclub Kattendorf in der Sievershüttener Straße 18a.