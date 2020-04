Kauf-Frust statt Kauf-Lust?

Kaltenkirchen

"Die Menschen brauchen etwas Gutes für die Seele", das ist Petra Gröschner aufgefallen. Die Inhaberin des Geschäfts "Steckenpferd" in Kaltenkirchen guckt auf eine gute erste Woche nach den Lockerungen im Einzelhandel zurück. "Die Kunden sind uns weiterhin treu, kommen ins Geschäft und kaufen." Das sei mal ein Spiel für die Kinder, Deko-Artikel, ein schöner Becher oder etwas zum Basteln - eben etwas für die Seele. "Frust herrscht bei uns nicht. Wir sind dankbar, dass wir wieder da sind."

Nachholbedarf bei Büchern

Mehr als drei Kunden dürfen den kleinen Laden nicht beteten. "Und das klappt super, alle sind sehr diszipliniert und verständnisvoll", sagt Gröschner. Das betätigt auch Ingeborg Wittkugel, Inhaberin der Buchhandlung Fiehland: "Es ist erstaunlich, wie viele Kunden in den ersten Tagen kamen, mehr als ich erwartet hatte." Im Buchladen herrsche fast wieder normaler Betrieb. "Ich denke, dass es in Sachen Bücher einen großen Nachholbedarf gibt", so Wittkugel.

Den Gürtel enger schnallen

Doch nicht bei allen sieht es so rosig aus. Britta Moritz von "Angelsport Moritz" im Ohland-Park hat nach wie vor mit Verlusten zu kämpfen. 50 Prozent weniger Umsatz als vor Corona habe sie jetzt seit der Wiedereröffnung. Zu schaffen sei das nur, wenn der Gürtel enger geschnallt werde. "Natürlich wird weniger gekauft, wenn gefühlt halb Deutschland in Kurzarbeit ist", sagt Inhaberin Britta Moritz: "Viele Menschen müssen mit 40 Prozent weniger im Portemonnaie auskommen." Dass gerade dann bei Hobbys gespart werde, sei verständlich. Hinzu komme, dass auch der Angelsport im Zuge der Corona-Krise verboten wurde.

Hoffnung auf Mietkürzung

Leider habe auch Moritz ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. "Das zu minimieren, ist mein Ziel", sagt sie. Alle Händler müssten momentan den Euro gleich mehrmals umdrehen. "Das ist keine schöne Situation für die Wirtschaft." Britta Moritz wolle jetzt ihren Vermieter bitten, ein wenig mit der Ladenmiete runterzugehen. "Wir haben hier 5000 Quadratmeter, nutzen aber nur 800", erklärt sie. "Da kann der Vermieter nichts für, aber das können wir ja alle nicht", so Moritz, die auf Verständnis und Entgegenkommen seitens des Vermieters hofft.

Kurzarbeit und Soforthilfe

Nicht wirklich schlecht, aber auch nicht besonders gut sieht es beim Textilhändler Tatex aus. "Es ist Bewegung da, wir bekommen auch viele Anrufe von Kunden, die fragen, ob wir wieder geöffnet hätten", fasst Tatex Junior-Chef Karim Tatari die erste Woche nach der Wiedereröffnung zusammen: "Es ist ein gutes Zeichen, wir wurden nicht vergessen." Auch bei Tatex sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit, die staatliche Soforthilfe wurde in Anspruch genommen: "Es hilft kurzfristig, ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein", so Tatari.

Festliche Anlässe fallen weg

Tatex ist vor allem für festliche Kleidung bekannt. "Aber die Feste, für die unsere Kunden schnell mal etwas benötigen, sind alle weggefallen", sagt Tatari. Konfirmation, Hochzeit, Schulabschluss - gerade im März und April werde dahingehend viel Umsatz bei Tatex gemacht. In diesem Jahr jedoch nicht. "Auf der anderen Seite habe wir jetzt aber volle Lager und eine sehr große Auswahl für unsere Kunden", sagt der Junior-Chef: "Wir haben ja trotzdem weiterhin Ware bekommen, hatten aber keinen Abfluss."

Auch wenn die Verluste groß sind, blickt Karim Tatari positiv nach vorn: "Es macht Mut, dass die Kunden überhaupt wieder kommen. Bisher konnten wir auch auf Kündigungen verzichten und das Klima hier bei uns ist sehr gut. Das steckt auch die Kunden an."

Bei den Einen läuft der Handel besser an, bei den Anderen schlechter. Einig sind sich aber alle: Dass die Läden wieder öffnen durften, ist enorm wichtig. Denn: "Je länger so ein Lockdown dauert, desto länger dauert es auch, sich davon zu erholen", sagt Karim Tatari.

