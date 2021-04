Die Ausgangsbeschränkungen in Hamburg und der damit verbundene eingestellte Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr ab Donnerstag in der Hansestadt, haben nach Auskunft der Verkehrsbetriebe eher kaum Auswirkungen auf die Berufspendler, die aus dem Kreis Segeberg kommen.

Kein Nachtverkehr in Hamburg: So betroffen sind Segeberger Pendler

Von Sylvana Lublow