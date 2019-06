Hasenmoor/Hartenholm

Die Einwohnerinformation nutzten die Besucher, um das Konzept des diesjährigen Festivals von Projektleiter Bastian Ohrtmann, dem Veranstalter HoHa Hanseatic und Koordinator Marten Pauls von Campo Event Engineering kennenzulernen. Der Einladung, in großer Runde Fragen zu stellen, folgte jedoch niemand.

Hasenmoorer akzeptieren Veranstaltung

„Wir hatten gerade Einwohnerversammlung. Dabei gab es nur eine Frage zum Rennen“, sagte Hasenmoors designierter Bürgermeister Frank Lütt. Er tritt die Nachfolger von Werner-Fan Klaus-Wilhelm Schümann an, der sich Ende Mai nach 16 Jahren aus dem Amt verabschiedet hatte. Die Veranstaltung vom 29. August bis 1. September sei von der überwiegenden Anzahl der Hasenmoorer akzeptiert. „Es ist alles gut, wir freuen uns darauf“, betonte der künftige Chef der neun Mitglieder umfassenden Gemeindevertretung, die alle der CDU-Fraktion angehören.

Nur noch 17 Feuerwehren im Einsatz

Auch Gemeindewehrführer Tim Mielke, Einsatzleiter der Veranstaltung, sieht dieser positiv entgegen. Für seine Blauröcke sei nach dem vergangenen Jahr klar gewesen, dass sie gern wieder dabei sind. „Die Planung steht im Großen und Ganzen“, betonte Mielke. Durch den kleineren Ansatz in diesem Spätsommer werden statt der 25 Freiwilligen Feuerwehren in diesem Jahr nur 17 benötigt. „Es hatte uns richtig Spaß gemacht, und außer ein paar Kleinigkeiten ist auch nicht Schlimmes passiert“, sagte Tim Mielke. Auch für seinen Kollegen Maxim Wolff aus Hartenholm stand schon nach dem Rennen des vergangenen Jahres fest: „Wir sind wieder dabei.“

Karten ohne langes Warten abholen

Einzelheiten über das Verkehrskonzept und Tickets für Anwohner wurden in Flyern zusammengefasst und verteilt. Das Akkreditierungsbüro wird bereits in der Woche vor der Veranstaltung an der Fuhlenrüer Straße täglich geöffnet sein, damit die vorher im Internet bestellten Karten ohne langes Warten abgeholt werden können. In die Kernzone für kostenlose Anliegertickets wurden auch der Bereich Weide in Bimöhlen und Baß in Großenaspe aufgenommen, weil diese als An- und Abfahrtsstraßen gelten. Mit dem Wildpark Eekholt und Hof Weide sei gesprochen worden, so Pauls. Die Zuwegungen würden nicht gesperrt, und es würde zudem eine erweiterte Ausschilderung geben.