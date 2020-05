Zwar dürfen Religionsgemeinschaft wieder Gottesdienste veranstalten, aber längst nicht jede will. So die Kirche in Sülfeld. Der Kirchengemeinderat mit Ulrich Bärwald an der Spitze hat beschlossen, auf die Gottesdienste am Sonntag weiter zu verzichten. Es seien viele Fragen zur Lockerung offen.