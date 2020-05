Erste Schlachthofarbeiter aus Quarantäne

Kellinghusen/Bad Bramstedt

Voraussetzung für die Aufhebung der Quarantäne ist, dass die am 30. April positiv auf Covid-19 getesteten Arbeiter bereits am 4. Mai negativ getestet wurden. Die 14-tägige Quarantänezeit, die am 30. April angeordnet wurde, ist nunmehr verstrichen. Heute und gestern wurde durch Ärzte in Kellinghusen auf dem Kasernengelände noch einmal die Symptomfreiheit festgestellt, sodass die Arbeiter noch heute Abend aus der Quarantäne entlassen werden.

Da die Quarantäne nicht für alle Bewohner der Sammelunterkunft gleichzeitig aufgehoben wird, kontrolliert weiterhin ein Wachdienst das Betreten und Verlassen des Geländes. Dadurch werde sichergestellt, dass niemand, der unter Quarantäne steht, das frühere Bundeswehrgelände verlassen kann. Landrat Wendt betonte in diesem Zusammenhang noch einmal das kooperative Mitwirken aller Beteiligten.

Weitere Aufhebungen in nächsten Zeit

In den nächsten Tagen sei aber mit weiteren Quarantäneaufhebungen zu rechnen, teilte der Kreis Steinburg mit. Der Fleischkonzern Vion, auf dessen Bad Bramstedter Schlachthof die Arbeiter eingesetzt waren, hat angekündigt, sich mit den Kreisen Segeberg und Steinburg über eine Wiederaufnahme des zurzeit ruhenden Betriebes zu verständigen. Möglicherweise wird das schon in der nächsten Woche der Fall sein.

Allerdings hatte es in der Zwischenzeit in der Sammelunterkunft in Kellinghusen auch weitere Infektionen gegeben, sodass die Zahl der Infizierten von zuletzt 77 auf nunmehr 81 gestiegen ist.

20 Wohnungen in Bad Bramstedt betroffen

Insgesamt haben sich durch ihre Tätigkeit auf dem Schlachthof rund 130 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Viele leben auch in Bad Bramstedt. Hier gibt es insgesamt 20 Wohnungen, in denen Arbeiter unter Quarantäne stehen.

Insgesamt gibt es im Kreis Steinburg aktuell 171 positiv bestätigte Covid-19-Fälle. Von diesen 171 Fällen sind 78 wieder genesen, drei Menschen sind gestorben.

