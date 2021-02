Bornhöved/Tarbek

Bereits seit 1998 erfolgt der Kiesabbau im Kieswerk Tarbek südöstlich von Bornhöved. 2008 übernahm die Firma Holcim das Werk mit zwei Feldern auf einer Größe von 77 Hektar. In diesem Jahr sollen die beiden Felder ausgebeutet sein, deshalb wurde die Fläche bereits im Norden um einige Hektar erweitert für einen Betrieb bis 2025.

Um danach weiterarbeiten zu können, ist eine Erweiterung des Abbaugebiets Richtung Süden geplant. Das Genehmigungsverfahren beim Kreis Segeberg läuft, die Unterlagen für die Erweiterung liegen ab dem 12. Februar beim Amt Bornhöved aus.

Abbaufeld direkt an der Autobahnabfahrt Trappenkamp

Das geplante Abbaufeld Süd erstreckt sich vom Trappenkamper Weg im Norden bis zur Kiesstraße im Süden, direkt an der Autobahnabfahrt Trappenkamp. Dort soll auch der Abbau beginnen, zunächst im Trockenabbau.

Mit Radladern wird der Kies und Sand laut Planungen bis zu einer Tiefe von 17 bis 18 Metern abgetragen. Dann soll der Abbau im Wasser mit einem Saugbagger fortgeführt werden bis zu einer Wassertiefe von 16 Metern.

Über ein Förderband soll das gewonnene Material dann auf die Betriebsfläche nördlich des Trappenkamper Weges transportiert werden zur Aufbereitung. So können bestehende Anlagen des Kieswerks weiter genutzt werden. Laut den Unterlagen ist ein "wandernder Tagebau" vorgesehen.

Intensiver Kiesabbau - trocken und nass

Das neue Abbaufeld ist in vier Abschnitte unterteilt, die nacheinander ausgebeutet werden. Erst im Trocken-, dann im Nassabbau.

Jährlich würden 450.000 Tonnen Kiessand abgetragen für die regionale Vermarktung im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern, so Unternehmenssprecher Jens Marquardt. Der Abbau soll 2025 beginnen. Derzeit befindet sich die Firma in Verhandlungen mit den Flächeneigentümern.

Dass die Abbaufläche nicht genehmigt wird, gilt als unwahrscheinlich. Das ganze Areal von Daldorf über Bornhöved bis nach Tensfeld und Stocksee ist durchzogen von Kiesabbauflächen, es ist ein Rohstoffpotenzialgebiet für Kies und Sand mit hoher Qualität, wie die Holcim Kies und Splitt GmbH in ihrem Antrag betont.

Bornhöved sorgt sich um Lkw-Verkehr

"Verhindern können wir das nicht", sagt Reinhard Wundram, Bürgermeister in Bornhöved. Jubelsprünge mache angesichts der Erweiterung niemand, andererseits werde der Kies benötigt. Es sei absehbar gewesen, dass mit Ende der Rohstoffe in den bisherigen Feldern, eine Erweiterung beantragt werde.

In Bornhöved und den umliegenden Gemeinden wird der Lkw-Verkehr durch die Kieswirtschaft kritisiert. Zwar gibt es die direkte Anbindung an die Autobahn, das betont auch Holcim im Antrag, doch seit Jahren fahren immer wieder Kieslaster durch die Orte und belasten dort die Straßen, schildert Wundram.

Tarbek fordert zeitnahe Rekultivierung

Aus Tarbek selbst kommt der Wunsch nach einer zeitnahen Rekultivierung der Flächen, das laufe nicht immer wie gewünscht, sagt Thomas Endelmann, stellvertretender Bürgermeister. Tarbeks Bürgermeister Jörn Saggau gilt in der Sache als befangen, ihm gehört ein Teil der Fläche des neu geplanten Abbaugebiets.

Für dieses gibt es aber bereits einen Plan für eine Rekultivierung. Die derzeitigen Ackerflächen sollen nach dem Kiesabbau dem Naturschutz zugeführt werden. Mit einem zehn Hektar großen See im Norden. Mehr als zwei Kilometer Knicks, die zunächst zerstört werden beim Abbau, sollen durch fast vier Kilometer neue Knicks ersetzt werden.

Wiederverfüllung im geplanten Trinkwasserschutzgebiet

Dies soll auch nicht erst passieren, wenn das ganz Feld abgebaut wurde, kündigt die Firma im landschaftspflegerischen Begleitplan an. Im südlichen Teil des Abbaugebiets sollen die Kieskuhlen "zeitnah" bis zwei Meter über dem Grundwasserspiegel wieder verfüllt werden, nachdem die Abbauarbeiten dort abgeschlossen sind und weiter nach Norden wandern.

Das Areal liegt in einem geplanten Trinkwasserschutzgebiet. Nach der Rückverfüllung sollen dort dann Knickwälle angelegt und mit heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden, dazwischen werde Grünland angesäht. Knapp sechseinhalb Jahre lang soll der Abbau in den ersten beiden Abschnitten andauern – also bis voraussichtlich 2031/32.

Antragsunterlagen im Amt Bornhöved ausgelegt

Der Antrag auf Planfeststellung der Firma Holcim mit weiteren Unterlagen über den Umfang des Vorhabens liegt vom 12. Februar bis 12. März im Amt Bornhöved in Trappenkamp aus zur Einsicht für die Öffentlichkeit. Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Terminabsprache notwendig, telefonisch unter 04323/90770.

Die Unterlagen sind außerdem abrufbar im Internet über das zentrale Informationsportal über Umweltverträglichkeitsprüfung unter uvp-verbund.de mit dem Suchbegriff "Kieswerk Tarbek".