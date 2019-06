Bad Segeberg

„Durch Fridays For Future und die Jugendgerechte Kommune sieht man, dass die Jugendlichen sich engagieren wollen“, sagt Dorina Klaus. „Ich habe schon immer darüber nachgedacht, wie man Kinder und Jugendliche besser einbinden kann.“ Daher sei sie auf den Gedanken gekommen, einen direkten Kontakt zwischen den jungen Leuten und dem Rathaus-Chef herzustellen; so können sie Informationen aus erster Hand erhalten.

Rückmeldungen auf die Einladung sind sehr positiv

„Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen auf die Aktion“, sagt Dorina Klaus. Mit ihren 27 Jahren kann sich die Kommunalpolitikerin noch sehr gut in die Gedankenwelt der Jugendlichen hineinversetzen. Die Einladung wurde über die Stadtschülervertretung, den Kinder- und Jugendbeirat sowie Thomas Minnerop vom neuen Jugendbüro kommuniziert. Außerdem hat Dorina Klaus Kontakt zu allen Bad Segeberger Schulen gesucht und mit deren Leitungen oder Sekretariaten gesprochen. In vielen Schulen hängt das in knalligen Farben gestaltete Plakat aus.

Dorina Klaus agiert nicht als Mitglied der CDU-Fraktion

Dorina Klaus betont, dass sie diese Initiative nicht als Mitglied der CDU-Fraktion, sondern als Privatperson ergriffen hat. Es gehe hier nicht darum, politischen Nachwuchs für eine Partei zu finden. Im übrigen habe sie beispielsweise mit Ralf Schaffer von der Freien Wählergemeinschaft BBS und Udo Nickel von den Grünen auch Unterstützer aus anderen Fraktionen. Dorina Klaus wird die Moderation übernehmen und hofft dann auf ein reges Gespräch zwischen den jungen Teilnehmern und dem Bürgermeister.

Bürgermeister hat keine Angst vor harten Fragen

Dieter Schönfeld sorgt sich nicht, dass er mit kritischen Wortmeldungen regelrecht „gegrillt“ werden könnte. So könne er bei Fragen zum Ausbleiben der ersehnten Skateranlage mit gutem Gewissen sagen, dass es seit fünf Jahren eine gültige Baugenehmigung für eine Fläche an der Schule am Burgfeld gibt. Die Schule habe sich aber dagegen gewehrt. Auch Schönfelds Skepsis gegenüber dem „Klimanotstand“ für Bad Segeberg könnte Thema werden. „Wir sind uns schnell einig, dass wir etwas für das Klima tun müssen. Ich bleibe aber bei meiner Haltung, dass wir in Bad Segeberg keinen Notstand haben.“ Er habe seit dem Beschluss der Stadtvertretung bereits Post von mehreren Lungenkranken erhalten, die besorgt nachfragen, ob sie ihren geplanten Urlaub in der Kalkbergstadt absagen müssen.

Anmeldungen möglich, aber nicht zwingend nötig

Anmeldungen unter jugendfragt@web.de sind wegen der besseren Planbarkeit erwünscht, aber nicht zwingend. Dorina Klaus: „Man kann auch spontan vorbeikommen.“